„Terrorist Erdogan!“: Protest-Demonstrationszug zieht durch Achim

Achim - „Terrorist Erdogan, Terrorist Erdogan!“ tönte es immer wieder vom Lautsprecherwagen her durch die Achimer Fußgängerzone. Der Wagen fuhr an der Spitze eines Protestzuges. Dieser richtete sich unter dem Motto „Hände weg von Afrin!“ gegen die „völkerrechtswidrigen Angriffe des türkischen Militärs“ in kurdischen Gebieten des syrischen und nordirakischen Grenzbereich.

Auch rund 150 Zivilisten, darunter Kinde, Frauen und alte Menschen, seien schon getötet worden. Es wurde auch angeprangert, dass die türkische Armee deutsche Waffen einsetzt. Die Demonstrierenden riefen per Flugblatt zugleich zur Unterstützung der „Demokratischen Kräfte Syriens“ (QSD) und der „Frauen- und Selbstverteidigungseinheiten“ (YPG/YP) im Kampf gegen Erdogans Truppen auf. „Wir werden uns weiterhin selbst, frauenbefreit, multiethnisch, multireligiös und basisdemokratisch organisieren“, heißt es außerdem in dem Flyer. Als Veranstalter zeichnet der „Zentralverband der ezidischen Vereine“ samt seiner verschiedenen Abteilungen. Die jesidische Glaubensrichtung ist unter den Kurden sehr stark vertreten.

+ Der Protest richtete sich gegen die „völkerrechtswidrigen Angriffe des türkischen Militärs“ in kurdischen Gebieten des syrischen und nordirakischen Grenzbereich. © Laue

Laut Polizei nahmen rund 100 Menschen an der Demonstration teil, die friedlich und reibungslos verlaufen sei. Zunächst hätten sich die Teilnehmer gegen 11 Uhr bei der Schule am Goldbach in Langwedel versammelt, um sich von dort zu Fuß auf den Weg in Richtung Achim zu machen. Nach einer Zwischenkundgebung in Baden ging es weiter bis zum Ort der Endkundgebung an der Obernstraße. Gegen 15 Uhr habe sich der Protestzug aufgelöst. Die Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landesstraße 158 hätten sich in Grenzen gehalten, weil Sonntag war. Der Demonstrationszug wurden von Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz begleitet.