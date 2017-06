Achim - Von Manfred Brodt. „Ich habe nie gedacht, dass das mal so kommt, dass Old School gar nichts mehr gilt“, sagt Sascha Schrader (46). Nach 20 Jahren schließt der Achimer die Videothek an der Achimer Lerchenstraße zum 23. Juli.

Vor 20 Jahren waren er und seine Frau Elke hier im Frenchise-Modell von World of Video mit der Videothek gestartet, die viele Wünsche aller Generationen erfüllte und an dieser sonst toten Ecke Achims in Nähe der nördlichen P&R-Anlage am Bahnhof viel Publikum anzog.

Der Laden entwickelte sich prächtig, wurde umgebaut, renoviert und auch mit einer von den Erwachsenenfilmen getrennten Kinderabteilung versehen. Auf 350 Quadratmetern bietet er noch 10 000 Filme zum Verleih und 5000 zum Verkauf an, mit dem ganzen Programm von Krimi und Actionfilm über Drama und Erotik bis Komödie und Märchen.

Doch die technische Entwicklung war in den letzten 20 Jahren nicht nur von der Cassette für den Videorecorder über die DVD bis Blueray vorangeschritten, sondern auch im Internetzeitalter angekommen. Vor fünf Jahren zeigte die Tendenz der Videothek erstmals nach unten. Sascha Schrader versuchte, gegenzusteuern und mehr Kundschaft zu bekommen mit Sport- und Pferdewetten oder mit Postannahme.

„Doch den technischen Fortschritt kann ich nicht aufhalten “, sagt er. Die Konsumenten holen sich ihre Lieblingsfilme mittlerweile zunehmend bei Netflix, Amazon Prime, Sky oder Maxdome via Internet ins Zuhause.

Jeden Tag macht so in Deutschland eine Videothek dicht, in jüngerer Zeit auch in Verden, Rotenburg, Martfeld, Delmenhorst und Osnabrück.

Der Noch-Betreiber der Achimer Videothek ist den Menschen deshalb keineswegs böse, sondern möchte seinen Stammkunden vielmehr danken, die ihm doch so lange die Treue gehalten haben.

Er hat viele seiner Kunden mit ihren Lebensgeschichten kennen- und schätzen gelernt, denn seine Videothek war auch ein Ort der Kommunikation, von denen es auch in Achim mittlerweile nicht mehr viele gibt. Gerade älteren Menschen, die nicht mehr den Sprung zum Internet schaffen und hier auch persönliche Beratung bekamen, wird was fehlen.

Auch dieser persönliche Kontakt hat die Begeisterung des Chefs der Videothek für seinen Beruf nie erlöschen lassen. Er wird nur noch seine Videothek in der Metropole Bremen weiterbetreiben.

In Achim zieht er mit der letzten Ausleihe am 9. Juli sowie der letzten Möglichkeit zu Rückgabe und Verkauf am Sonntag, 23. Juli, 21 Uhr, die Notbremse, bevor er hier in die roten Zahlen gerät.

Große Ketten und Giganten sind Gewinner

Traurig sei er nicht, sagt Sascha Schrader, um dann später doch zuzugeben, dass es ihm wehtue und er schlucken müsse, wenn er an diesen letzten Tag denkt.

Und dann lässt er noch einen Satz folgen, der aber nicht in diesen Bericht gehöre: „Ob im Einzelhandel oder in der Videobranche, Verlierer sind die Kleinen, Gewinner die großen Ketten und Giganten.“