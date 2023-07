„Tauschhäuschen“ im eigenen Vorgarten

Von: Michael Mix

Ulla Hartmann-Eggers schleppt neue Sachen für das „Tauschhäuschen“ herbei. Sie hofft auf viele Nachahmer in Achim. © mix

Achim – Tauschhandel ist so alt wie die Menschheit. Als es noch keine Märkte und Geldsysteme fürs Bezahlen gab, war diese Art des Wirtschaftens über Jahrtausende an der Tagesordnung. Das ist längst Vergangenheit. Heutzutage tauschen Leute Güter und Dienstleistungen fast nur noch in Kriegszeiten oder bei Währungskrisen. Doch der geldlose Warenkreislauf erlebt seit Kurzem eine kleine Renaissance, denn manch einer möchte Ressourcen schonen, Abfall vermeiden, möglichst nachhaltig leben.

So wie Ulla Hartmann-Eggers, die in ihrem Vorgarten an der Cordstraße 15 in Achim im Juni ein „Tauschhäuschen“ eröffnet hat.

„Die Idee dazu ist schon lange in mir gereift“, verrät die 67-Jährige. Auf Grundstücken im Stadtgebiet entdecke sie immer wieder Kartons mit allerlei Sachen drin, „zu verschenken“ stehe da drauf. Aber auf derlei Art präsentiertes Angebot könne ja nass werden. „Das geht besser“, dachte sich Hartmann-Eggers – und spannte Ehemann Axel mit dessen handwerklichen Qualitäten ein.

„Er baute mir ein kleines Häuschen aus Holzresten mit einem alten Fenster als Tür.“ Die Glasscheibe habe die Größe des Objekts vorgegeben. Der an einem gekappten alten Baum angebrachte und überdachte Hängeschrank mit zwei Regalböden ist etwa 1,20 Meter hoch und 40 Zentimeter breit. Und fällt ins Auge mit seinem blau-weißen Anstrich, passend zur Fassade des Wohnhauses und zu dessen Fensterrahmen. Dafür hätten sie und ihr Mann Farbreste verwendet.

„Das ganze Tauschhäuschen ist also aus alten Materialien hergestellt. Es sollte nachhaltig sein“, erklärt Ulla Hartmann-Eggers.

Seit rund vier Wochen ziert es das Grundstück und weckt die Neugier von Vorbeikommenden. Was hat es denn damit auf sich? Was ist da drin?

„Ich habe das Häuschen mit Büchern, die ich nicht mehr haben will, bestückt, mit Stoffen, Nähgarn, alten Patchwork- und Kunstartheften“, berichtet die gelernte Produktdesignerin, die bis zu ihrem Ruhestand lange Sozialarbeit in Achim in Diensten des Vereins Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe im Auftrag der Stadt betrieben hat. Aber das Schränkchen sei auch mit Geschirr oder DVDs gefüllt.

Allesamt Dinge, die Interessierte kostenlos mitnehmen könnten. Zur Idee zähle aber eben auch, dass Leute im Gegenzug das Tauschhäuschen mit von ihnen ausrangierten Sachen wieder auffüllten.

Und wenn nun jemand beim Rausnehmen oder Reinstellen von Gegenständen vergisst, die Tür zu schließen, dann wird bei Regen doch trotzdem alles nass? „Nein, dem hat mein Mann vorgebaut“, antwortet Ulla Hartmann-Eggers. Ein an der Tür befestigter Seilzug mit einem Stein als Beschwerung gewährleiste, dass sich die Tür nach dem Öffnen immer automatisch schließt, erläutert und zeigt sie dem Reporter.

In den vergangenen Wochen habe sich bereits, wie erhofft, ein kleiner Tauschhandel vor ihrer Haustür entwickelt. „Eine Nachbarin hat Bücher vorbeigebracht. Eine andere Frau hat Stoff zum Nähen reingestellt und dafür einen anderen mitgenommen“, erzählt die Initiatorin.

„Kreative Sachen gehen am besten“, stellt Hartmann-Eggers fest. „Nähgarn, Stricknadeln, Bastelmaterial“, zählt sie auf. Eine Gassigeherin schaue immer wieder gespannt durch die Glasscheibe. „Die findet es interessant, wie sich das Angebot hier verändert.“

Durch derlei Kontakte biete das Tauschhäuschen einen „positiven Nebeneffekt: Man kommt mit der Nachbarschaft ins Gespräch“, freut sich Ulla Hartmann-Eggers.

Einen Gewerbeschein habe sie für diese Art des Handels übrigens nicht beantragen müssen. „Ich verkaufe ja nichts, und das Häuschen steht auf dem eigenen Grundstück“, erklärt die Rentnerin.

In anderen Städten gebe es weit größere Tauschbehälter, hat sie beobachtet, weiß aber auch um die Schattenseite von mehr Angebot. „Es muss viel öfter aufgeräumt werden, denn ab und zu landet da ja auch Blödes drin.“

Ulla Hartmann-Eggers hofft hinsichtlich des blau-weißen Hinguckers vor ihrer Tür auf etliche Nachahmer in Achim. „Es wäre schön, wenn in den verschiedenen Stadtteilen solche Häuschen entstehen würden. Denn wir haben ja alle alte Sachen rumliegen, die wir nicht mehr brauchen, aber andere vielleicht schon.“