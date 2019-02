„Tankstelle“ für E-Autos jetzt an der Klinik

Achim - Eigentümer von Elektroautos haben jetzt auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge an der Aller-Weser-Klinik an der Bierdener Mühle 2 aufzuladen. Am Montagvormittag weihten Sven Feht, Vorstandssprecher der Stadtwerke Achim, und Klinik-Geschäftsführerin Marianne Baehr die erste öffentliche Ladesäule des Energieversorgers ein.

„An dieser kann sich jeder E-Mobilist bedienen“, sagt Feht. Zwei Fahrzeuge können auf dem kostenpflichtigen Parkplatz des Krankenhauses gleichzeitig betankt werden. In erster Linie dient das Angebot jedoch Mitarbeitern der Klinik sowie Patienten und Besuchern.

Bereits vor etwa einem Jahr hatte Baehr Kontakt zu den Stadtwerken aufgenommen. „Der Wunsch nach einer Ladesäule kam von den Mitarbeitern“, sagt sie. Dass sich die Installation über Monate hinzog, lag laut Feht daran, eine Ladesäule zu bekommen, die den Anforderungen entspricht. „Es musste eine geeichte Ladesäule sein, um korrekt abzurechnen. Der Kunde muss nachvollziehen können, wie viel er getankt hat.“

Bei jedem Ladevorgang zahlen Kunden einen Grundpreis, der zur Deckung der Investition dient, von 2,14 Euro. Die Kilowattstunde Strom kostet 27 Cent. Das Aufladen eines VW Golf, der mit einer Akku-Kapazität von 35,8 Kilowattstunden ausgestattet ist, kostet also knapp zwölf Euro. Der Ladevorgang dauert je nach Akku des Fahrzeugs knapp zwei Stunden. Die Station an der Klinik gilt als Zusatzangebot, denn laut Feht laden E-Autofahrer ihre Wagen über Nacht zu Hause auf.

Gleichzeitig haben die Stadtwerke zwei weitere Ladesäulen in Betrieb genommen: auf dem Baumplatz am Rathaus sowie an Bäckerei und Café Sam in Oyten an der Autobahn.

Drei weitere an den Autobahnauffahrten Uphusen, Achim-Nord und -Ost sollen in absehbarer Zeit folgen. „Ob das in diesem Jahr noch klappt, weiß ich allerdings nicht“, sagt Feht.

