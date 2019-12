Von Tango über Pop bis Fado

Achim - Von Hans-ulrich Knopp. Ein ganz gewöhnliches Konzert war es am Freitagabend im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) sicher nicht. Im Gegenteil: Was die rund 130 Besucher im voll besetzten großen Saal zu hören bekamen, war schon etwas ganz Besonderes.

Zu Gast war das in der Region nicht ganz unbekannte Quartett Don Mendo, welches in Achim zuletzt im Jahr 2015 bereits ausgesprochen gute musikalische Spuren hinterlassen hatte. Schon damals ließ sich die begeisternde und berührende Musik des Quartetts nicht einfach auf ein festes Genre reduzieren. Dafür hat Don Mendo mit dem Bremer Bandleader und Gitarrenvirtuosen Tim Schikoré, dem Achimer Andreas Stodte an der Flamenco- und Akustikgitarre, Maximilian Suhr mit Percussion und Cajon sowie José Ribiero dos Santos (Gesang und Gitarre) doch wesentlich mehr zu bieten.

Bereits im instrumentalen „Aufwärmstück“ zeigte das Quartett seine Virtuosität und sein handwerkliches Können: Bei „Enamorao de la Rumba“ vermochte das Publikum Spuren des modernen Flamenco in seinen Facetten von spontaner Freude und Begeisterung mit einer aberwitzigen Dynamik in den Tonabfolgen auf der Gitarre zu erkennen, gepaart mit kurzen melodiösen Zwischenstücken zum musikalischen Atemholen. Es folgten typisch schwungvolle Tangopassagen im Stück „Dale este gusto a mi cuerpo“ gefolgt von Elementen des portugiesischen Fado, der trotz seiner eher melancholischen Grundtendenz von Don Mendo auch schwungvolle, freudige Momente aufwies, was ganz besonders im Gesang von José Ribiero dos Santos in „Oh Gente da minha terra“ zu spüren war.

Mit der Eigenkomposition „Daydreams“ von Tim Schikoré fanden fast sogar entspannende Pop-Einflüsse an diesem Konzertabend Eingang in die musikalische Architektur der vier Vollblutmusiker, denen man die Freude am Musizieren jederzeit anmerkte. Danach ging es aber auch gleich mit Volldampf wieder in den typischen spanisch-iberisch-andalusischen Gitarrensound mit Percussion plus Gesang, der den Zuhörer einfach nicht still sitzen lässt. Irgendwie waren die Musiker zu jedem Zeitpunkt in der Lage, die Vielfalt der Takte, Rhythmen und Stimmungen ihrer so facettenreichen Musik zu bündeln und das darin immanente südliche Lebensgefühl überzeugend und kraftvoll zu vermitteln. Ob leise und behutsam mit Gefühl oder stakkatomäßig mit Power und Dynamik: die technische Virtuosität der vier Musiker ließ alle Spielarten des umfangreichen Repertoires voll zur Geltung kommen.

Das Publikum fand das musikalische Angebot von Don Mendo einfach spitze und genoss es in vollen Zügen: Langanhaltender Beifall sprach da eine deutliche Sprache. Erneut war der Auftritt im Kasch ein musikalischer Leckerbissen für Freunde hochwertiger und vor allem handgemachter Musik, die nachhaltig begeistert.