„Talentkarte“ als Stütze für Vereinsleben

Von: Michael Mix

TBU-Vorstand Marco Bruns zeigt hier die „Talentkarte“. © -

Achim – Als „Rückgrat der Gesellschaft“ preisen Politiker gerne ehrenamtliche Arbeit. Ohne die gäbe es tatsächlich keine Initiativen, keine Vereine. Zunehmend führen Letztere jedoch darüber Klage, dass immer weniger Leute bereit seien, sich in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft zu engagieren. „Viele sind das nur noch punktuell, sie wollen nicht mehr ganz so gebunden sein“, weiß Marco Bruns, zweiter Vorsitzender des Turnerbundes Uphusen.

Und meint damit vor allem Vorstandsarbeit, in die er selbst eine Menge Zeit steckt. „Ich investiere etwa zehn bis 15 Stunden pro Woche für den TBU“, sagt Bruns. Zuletzt hat er einen Großteil dieser Zeit allerdings dafür verwendet, das Reservoir an ehrenamtlichen Kräften für den Verein deutlich zu vergrößern. Dank des umtriebigen Marco Bruns gibt es beim TB Uphusen seit Kurzem die „Talentkarte“. Wie es dazu kam, verrät er im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung zum zertifizierten Vereinsmanager gemacht“, erzählt der 54-Jährige. Für die sich über insgesamt 150 Stunden erstreckende Schulung beim Landessportbund sei er zwei Wochen zum Unterricht in Hannover gewesen. „Darüber hinaus gehörten zwei Projekte, die jeder Teilnehmer vorschlagen musste, zur Ausbildung.“ Bruns wählte dafür die Themen „Talentkarte“ und „Ganztagsschule“ aus. Hinter beiden Stichworten verbergen sich ihm zufolge Herausforderungen, mit denen sich Vereine befassten müssten, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

„Bei der Talentkarte geht es darum, Leute für im Verein anfallende Arbeit zu gewinnen“, erklärt Bruns. Das reiche von der Hilfe bei Veranstaltungen und Assistenzen bei Sportangeboten bis zur Vorstandstätigkeit. Jedes Mitglied könne auf der im Din-A4-Format gestalteten Karte vermerken, was es gerne machen möchte, welche Fähigkeit oder Neigung der oder die Freiwillige für den Verein einbringen wolle.

Beim TB Uphusen sei er mit der Aktion auf „gute Resonanz“ gestoßen. Auf die bei der jüngsten Jahreshauptversammlung, bei Treffen der Abteilungen und beim Osterspektakel im Vereinsheim an den Mann und an die Frau gebrachten Talentkarten habe er „knapp 30 Rückmeldungen“ bekommen. „Es gibt ganz, ganz viele Leute, die Catering machen möchten“, freut sich der zweite Vorsitzende. „Die also bereit sind, auf einem Fest Bratwurst, Kuchen, Waffeln oder Getränke zu verkaufen“, erläutert er. Aber auch für den Auf- und Abbau bei Veranstaltungen hätten sich etliche der angesprochenen erwachsenen Mitglieder gemeldet. Und auf einigen Karten habe gestanden: „Egal was, wir helfen da, wo Hilfe nötig ist.“

Ein „erster großer Einsatz“ stehe in wenigen Wochen beim Dorfgemeinschaftsfest an, sagt Bruns. Das richteten der TBU, die Feuerwehr und der Schützenverein Uphusen in Form einer großen Zeltparty am 8. und 9. September an der Sporthalle am Arenkamp aus. Da werde es eine Menge zu tun geben. Als kleine Belohnung bekämen die ehrenamtlich Engagierten kostenlos eine Bratwurst oder dergleichen und ein Getränk.

Nach Ende der Sommerferien in dieser Woche will Bruns auch den Nachwuchs im Verein fürs Mithelfen begeistern. Anders als die Erwachsenen sollen Kinder und Jugendliche jedoch nicht gratis in die Bresche springen müssen. „Wir wollen sie mit einem kleinen Taschengeld, Sportequipment oder Einkaufsgutscheinen ködern“, erläutert er. Finanziert werde das Ganze mit Hilfe von Sponsoren aus Achim und umzu. „Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sitzt das Geld bei Firmen noch ein bisschen lockerer“, weiß der gelernte Industriekaufmann, der schon lange im Service tätig ist, als Betriebsleiter in einem Autohaus arbeitet und von daher über „viele Kontakte“ verfügt.

Aufgaben für junge Menschen gebe es beim TBU genug. Wer mindestens zwölf Jahre alt ist, könne zum Beispiel Übungsleiter, etwa in einer Turngruppe, beim Training unterstützen oder eine Ausbildung zum Schiedsrichter, zur Schiedsrichterin beginnen. Und natürlich könnten Jugendliche auch bei Events mit anpacken.

Auch junge Leute packen ehrenamtlich an, hier grillen und verkaufen sie Bratwürste bei einem Vereinsfest. © tb uphusen

„Wir wollen Mädchen und Jungen jetzt eher ins Boot holen“, kündigt das Vorstandsmitglied an. Denn nach Ende der Schulzeit könnten sie gerne auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TB Uphusen absolvieren. „Das macht sich sehr gut im Lebenslauf“, findet Marco Bruns. Sein Sohn Leandro sei Pionier auf diesem Feld beim TBU gewesen und habe unter anderem Fußball-Arbeitsgemeinschaften an der Grundschule Uphusen geleitet.

Derlei Engagement werde künftig in großem Umfang gefragt sein. „Wenn 2026 die verpflichtende Ganztagsschule eingeführt wird, müssen Vereine, die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine und die Stadt darauf reagieren“, sagt Bruns. Ein Spagat sei zu bewältigen. Denn es gelte, Nachmittagsangebote in den Lernstätten zu organisieren und gleichzeitig den Nachwuchs in den Vereinen zu halten. Die Stadt Achim werde für diesen Zweck sogar die Stelle eines Koordinators, einer Koordinatorin ausschreiben.

Bruns brennt für das Thema geradezu. „Ich möchte meine Erfahrungen, mein Netzwerk gerne weitergeben.“ Denn die Ganztagsschule bedeute eine „Herausforderung für alle Vereine, Feuerwehren, Kirchen, Musikschulen, die DLRG“. Als gebürtiger Achimer liege es ihm am Herzen, dabei zu helfen.

Knackpunkt werde sicherlich die Bezahlung der Übungsleiter für die Vielzahl der AGs an den Schulen sein. „Aber dafür gibt es diverse Fördertöpfe auf Landesebene.“ Bruns verdeutlicht: „Es geht darum, den Vereinssport in den Ganztagsschulbetrieb zu integrieren.“