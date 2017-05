Zur „Tagesschau“-Zeit verleiht Linda Zervakis Zertifikate

Die „Tagesschau“ sprach Linda Zervakis (Vierte von links) gestern Abend nicht. Stattdessen verlieh die 40-Jährige kurz nach 20 Uhr im Forum der Liesel-Anspacher-Schule in Achim an Neunt- und Zehntklässler, die als Lesementoren tätig gewesen sind, die bundesweit anerkannten Zertifikate „Kompetenznachweis Kultur“. In der feierlichen Veranstaltung würdigte die Tagesschau-Sprecherin das Engagement der Hauptschülerinnen und -schüler, die den „Menties“ im von der Lebenshilfe betriebenen Hort Bierden die Bücherwelt nähergebracht haben. „Ich bin gerührt, was hier geleistet wurde“, sagte Zervakis, bevor sie die Auszeichnungen an die Jugendlichen überreichte. Rektor Dominik Lerdon freute sich, dass die sozial engagierte Sprecherin extra aus Hamburg angereist war. - mm/Foto: Mix