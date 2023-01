Achim: Fluchtauto wartete schon vor Supermarkt

Von: Heinrich Kracke

Die Zeit kurz vor Geschäftsschluss abgewartet: Der Netto-Markt in Uphusen wurde überfallen. © Bartz

Mit einer Waffe fuchtelte er ihnen vor der Nase herum. Zwei Mitarbeiterinnen des Netto-Marktes in Achim-Uphusen wurden Opfer eines Raubüberfalls.

Uphusen – Sie warteten einen Zeitpunkt kurz vor Schließung des Geschäftes ab. Gegen 19 Uhr kam es am Sonnabend zu einem Überfall auf den Netto-Markt an der Uphuser Heerstraße, der unweit der Straße Am Weserberg liegt. Nach derzeitigem Stand waren zumindest zwei bisher unbekannte Täter an dem Überfall beteiligt. Das teilte die Polizei erst gestern mit.

Ersten Informationen zufolge betrat ein bisher unbekannter Täter den Supermarkt, bedrohte an der Kasse zwei Mitarbeiterinnen – 50 und 23 Jahre alt – und erbeutete Bargeld. Im weiteren Verlauf floh der Täter mit der Beute aus dem Supermarkt und stieg in ein Auto, das vor dem Ausgang abgestellt war. Das Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung davon. Sowohl zu der Waffe als auch zu der Höhe der Bargeldsumme machte die Polizei keine Angaben. Beide Mitarbeiterinnen wurden körperlich nicht verletzt. Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus, konnte den oder die Täter jedoch nicht mehr ermitteln.

Der Unbekannte, der den Supermarkt betrat, konnte von den Mitarbeiterinnen als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Sowohl der Fahrer des Autos als auch der Fluchtwagen selber können bisher nicht näher beschrieben werden.

Noch am Abend nahmen Kräfte der spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erste Ermittlungen auf und führten Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen, die noch andauern, werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Achim geführt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zu Tat, Tätern oder Fluchtwagen sowie verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.