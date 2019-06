Achimer Jazzkollektiv und ChoroNa laden zum Konzert ins Kasch

Das Achimer Jazzkollektiv gastiert am Samstagabend im Kasch.

Achim – Knapp eine Woche vor den großen Ferien stimmt das Achimer Jazzkollektiv musikalisch auf die Sommerzeit ein. Der Chor lädt für Sonnabend, 29. Juni, um 20 Uhr zum Konzert in den Blauen Saal des Kasch. Mit dabei ist der Bremer Frauenchor ChoroNa, der gemeinsam mit dem Jazzkollektiv den Abend gestalten wird. Der Eintritt ist frei.

Für den Achimer Chor ist der Auftritt im Kasch laut Pressemitteilung der Auftakt zu einem ganzen Konzertwochenende. Am Sonntag folgen die Sängerinnen und Sänger der Einladung der Jacob‘s Gospel Singers aus Osnabrück, um in der dortigen Christus-König-Kirche zu singen. Zuvor aber präsentiert die Achimer Gruppe um ihren Dirigenten Micha Keding vor heimischem Publikum ihr aktuelles Programm.

Zu hören sein werden am kommenden Samstag Jazzstandards wie der Titel „Summertime“ von George Gershwin, der dem Konzert des Kollektivs seinen Namen leiht und für die Stimmung des Abends stehen soll. Daneben präsentieren die Sängerinnen und Sänger Songs aus Jazz und Pop, und erstmals unternimmt das Jazzkollektiv auch einen musikalischen Ausflug in den Bereich Musical. „Another Day of Sun“ aus La La Land passt thematisch perfekt ins Programm.

ChoroNa steht für „Chor ohne Namen“. Die Sängerinnen kommen gemeinsam mit Dirigentin Martina von Ahsen nach Achim. Im Winter hatte das Ensemble im Kasch mit seinem Programm „Die Perfekte Welle – Lebensweisheiten aus dem Lockenstab“ begeistert. Einige Kostproben werden sie auch jetzt zum Besten geben, hinzu kommen neue Stücke. Ihre Spezialität sind humorvoll gesungene und in Szene gesetzte Lieder.

Beide Chöre hoffen auf viele Besucher, das Achimer Jazzkollektiv obendrein auf Männer im Publikum, die damit liebäugeln, in einem Chor zu singen. Chorleiter Micha Keding sucht nach Männerstimmen, die die zwei Bassisten und drei Tenöre unterstützen können. Der Zeitpunkt, in die Probenarbeit einzusteigen, passt: Nach den Ferien stehen neue Stücke auf dem Programm.