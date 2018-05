Vokal-Jazz-Ensemble „Africappella“ zu Gast im Kasch

Das Ensemble um Sängerin Titi Luzipo ersingt sich am Sonntagabend die Sympathie des Publikums.

Achim - Von Bernd Hägermann. Das südafrikanische Vokal-Jazz-Ensemble „Africappella“ ist beeinflusst vom Rhythmus des Kontinents und von den musikalischen Größen der Heimat: Dazu gehören Miriam Makeba, Ladysmith Black Mambazo oder Themba Mkhize.

Vor Wochen hat die Band Johannesburg verlassen, um in der Schweiz und in Deutschland einige Konzerte zu geben. Eine Tourneestation war am Sonntagabend das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Dort ersang sich das Quintett im Blauen Saal schnell die Sympathien seiner Zuhörer. Zu allererst mit seiner musikalischen Qualität, der Art des Vortrags, aber auch mit ein wenig Koketterie. Dafür zuständig war vor allem Sängerin Titi Luzipo, die immer wieder eine Möglichkeit fand, ihre beiden deutschen Lieblingswörter auszusprechen: „Alles gut!“

Schon im Vorjahr war „Africappella“ in Deutschland gewesen. Damals hatte das Ensemble in Hamburg gesungen und dort Freunde gefunden. Schlecht war nur das Wetter.

Für den neuerlichen Deutschlandaufenthalt hatten die Südafrikaner dicke Jacken eingepackt. Und in Achim? Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Sehr zur Freude der Künstler, die sich mit Eigenkompositionen und mit Stücken aus dem Kanon südafrikanischer Musik präsentierten. Die schlimmen Jahrzehnte der Apartheid wurden dabei ebenso thematisiert wie die kleinen und großen Lieben, die unmöglichen und erfüllten, die Schönheit der Landschaft oder die Zugewandtheit der Menschen. Ein drittes deutsches Wort mag Titi Luzipo besonders gerne: „Dankeschön.“

Das Publikum im Kasch fand dafür lange applaudierend eine akustische Entsprechung.