Sucht macht ihn zum Einbrecher

Achim - Fast wie ein Schwerverbrecher wurde der 29-jährige Angeklagte gestern im Achimer Amtsgericht vorgeführt. Das Schöffengericht unter dem Vorsitzenden Andreas Minge ließ dann jedoch die Hand- und Fußfesseln abnehmen und verhandelte über zwei Wohnungseinbrüche , Beschaffungskriminalität für Drogen.

Am 18. Oktober und am 23. November des Vorjahres hatte der Angeklagte sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in Bremen und Uphusen verschafft und aus ihnen vornehmlich Digitalgeräte der Unterhaltungselektronik geholt, um damit die Drogen zu finanzieren. Viel Geld bekam er für die Beute allerdings nicht.

Die Taten fielen in die Bewährungszeit einer früheren Strafe für ähnliche Delikte, zeigten das Scheitern einer vorherigen Drogentherapie und bedeuteten den Abbruch seiner begonnenen Ausbildung. Die vorherige Therapie in der Klinik Bremen-Ost bestand nach seinen Worten aus viel schriftlicher Kommunikation, die im Unterschied zu den 20 therapeutischen Einzelgesprächen wenig gebracht habe. Als er Stress und kein Selbstbewusstsein gehabet habe und die Entzugserscheinungen nicht mehr habe aushalten können, habe er wahllos eine fremde Wohnung angesteuert und sei rückfällig geworden.

Sechs Monate hat der Oytener seitdem in Untersuchungshaft gesessen und ist nach seiner früheren Abhängigkeit von Heroin, Kokain und Cannabis nach eigener Aussage seit längerem wieder clean.

Ein Therapieplatz in einer Einrichtung im Kreis Osterholz steht ihm nach Aussage seines Pflichtverterteidigers Tim Lorenzen offen, allerdings nur, wenn er nicht im Gefängnis sitze.

Das Schöffengericht kam jedoch an der juristischen Ahndung der zugegebenen Taten und dem Verspielen der Bewährung mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten nicht vorbei, wobei die Untersuchungshaft angerechnet wird.

Nun kann allerdings der Verteidiger, wenn die Zusage für einen Therapieplatz vorliegt, bei der Staatsanwaltschaft beantragen, dass die Vollstreckung der Strafe ausgesetzt wird. Würde sie dem zustimmen und wäre die Therapie erfolgreich, könnte die Therapiezeit auch angerechnet und die Restzeit zur Bewährung ausgesetzt werden. Bis das Urteil rechtskräftig wird, ist der verurteilte mehrfache Familienvater erst einmal wieder ein freier Mann. Er muss regelmäßig ein Drogenscreening nachweisen und sich bei der Polizei melden.

Der 29-Jährige hatte den Opfern seiner Einbrüche, den nicht angetroffenen Wohnungsbesitzern, seine Entschuldigung ausrichten lassen.

mb

