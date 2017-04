13 Stuhrer Musen küssen Achim

ACHIM - Die Reihe der Kunstausstellungen im Achimer Rathaus erhält einen bemerkenswerten „Tupfer“ hinzu: Diplom-Kreativtherapeutin Cornelia Seidel eröffnete im Beisein der Künstlerinnen, Familienmitglieder, Künstlerfreunden sowie interessierten Gästen die Ausstellung „Das Thema bist du selbst“.

Hier dokumentieren Exponate von 13 Künstlerinnen der Kunstschule Stuhr (Kuss) jeweils sehr persönliche Sichtweisen. Die Besonderheit liegt in der weitreichenden Palette des kreativen Schaffens und in der individuellen Qualität der Werke.

„Die Auswahl repräsentiert einerseits eine breite Vielfalt von Techniken und Motiven“, erklärt Cornelia Seidel in ihrer Begrüßungsrede, „aber gleichzeitig auch die Persönlichkeit jeder einzelnen Künstlerin.“

Anhand eines Bildes erläutert sie beispielhaft Herangehensweisen, die von Farbe-Form-Kontrast über „ästhetische Zerstörung“ bis zur Strukturbildung innerhalb eines Werkes reichen können. Die Künstlerinnen arbeiten zum Teil schon seit 15 Jahren mit Kursleiterin Cornelia Seidel zusammen, manche aber auch erst seit einem Jahr.

Jeweils in einer Morgen- und Abendgruppe feilen insgesamt 16 Frauen an ihren Techniken, testen Neues oder suchen Inspiration innerhalb der Gruppe.

„Ich gebe keinesfalls Aufgaben vor“ erläutert Cornelia Seidel ihr Unterrichtsverständnis, „ich versuche lediglich, das kreative Potenzial jeder einzelnen Künstlerin zu wecken.“

So entstehen in den Atelierräumen an der Jahnstraße in Stuhr und auch daheim Kunstwerke, die die Kursteilnehmerinnen regelmäßig öffentlich präsentieren.

Die jetzige Vernissage wurde stimmungsvoll begleitet durch den Bremer Johannes Benecke und Bernd Ullrich aus Weyhe. Gemeinsam interpretierten sie Stücke von Keith Reid (A whiter shade of pale), Pink Floyd (Wish you were here) und Peter Sarstedt (Where do you go to my lovely ?).

Insgesamt repräsentiert die Ausstellung das hohe technische und gestalterische Niveau der Kunstschule Stuhr. Zu sehen sind die etwa 50 Gemälde noch bis zum 3. Mai. Wer interessiert ist, sollte sich auch für die Obergeschosse genügend Zeit nehmen. - sch