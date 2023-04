Streuobstwiese vor Bebauung gerettet

Von: Michael Mix

Teilen

Die Streuobstwiese am Wittkoppenberg besteht seit 13 Jahren auf einer Fläche des Trinkwasserverbands. Ein ehrenamtlicher Pflegekreis bewahrt und gestaltet das Biotop. © Mix

Achim – Es hätte nicht viel gefehlt und die Streuobstwiese am Wittkoppenberg wäre dem vom Trinkwasserverband Verden in Achim geplanten Bau eines neuen Wasserwerks zum Opfer gefallen. Das ein Hektar große Pflanzen- und Tieridyll an der Käthe-Kruse-Straße, direkt gegenüber von Coca-Cola, das seit 13 Jahren von Ehrenamtlichen gehegt und gepflegt wird, sollte dem Vorhaben weichen.

Aber dieses bedrohliche Szenario, das Naturfreunde seit Monaten umtrieb, ist nun gebannt. „Wir werden das neue Wasserwerk garantiert nicht auf der Streuobstwiese bauen“, versicherte Stefan Hamann, Geschäftsführer des Trinkwasserverbands, am Dienstag auf Nachfrage.

Hinter dieser Nachricht, die so nüchtern anmutet, steckt ein von den Protagonisten in dieser Angelegenheit lange und ausdauernd geführter Kampf, der hinter den Kulissen ausgetragen wurde. „Wir haben seit Oktober und bis Ende März um den Erhalt gefochten“, verrät Tobias Mörz vom Pflegekreis für die Streuobstwiese.

Die aus Privatleuten bestehende Gruppe ist Pächter des Grundstücks, das dem Trinkwasserverband gehört. Die Stadt Achim habe auf dem Areal eine Ausgleichsfläche für an anderer Stelle verloren gegangene Natur geschaffen, merkt Mörz an. Der BUND, der Nabu und Coca Cola unterstützten den Pflegekreis bei seiner Arbeit, das kleine Paradies am Rand des Industriegebiets Achim-Ost zu bewahren.

„Wir haben dort vier auf der Roten Liste stehende Vogelarten“, weist Tobias Mörz auf die Bedeutung des Biotops hin. „Neuntöter, Steinschmätzer, Blau- und Braunkehlchen.“

Der Professor an der Uni Bremen mit dem Fachgebiet Marine-Ingenieurgeologie erinnert darüber hinaus an den Niedersächsischen Weg, ein Abkommen, das den Natur-, Arten- und Gewässerschutz im Land verbessern soll und auch Streuobstwiesen wie die am Wittkoppenberg unter Schutz stelle. Der Erhalt derartiger Refugien für Flora und Fauna sei außerdem im niedersächsischen Umweltgesetz und im Bundesnaturschutzgesetz verankert.

Dennoch war die Zukunft der Streuobstwiese monatelang in der Schwebe. Die Idee, das Wasserwerk dort zu bauen, wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen, sei schließlich mit vereinten Kräften vereitelt worden, freut sich Mörz. Vor allem Harald Hesse, Vorsitzender des Trinkwasserverbands und Grüner, habe sich gegen den von einigen Akteuren in Verden ins Auge gefassten Standort ausgesprochen.

Der Pflegekreis bemüht sich nach Angaben von Mörz darum, das Dorado für Tiere und Pflanzen naturnah zu belassen beziehungsweise zu gestalten. „Wir mähen nur einmal jährlich, nämlich Ende September, Anfang Oktober. Dadurch können große Insekten dort aufwachsen, was wiederum Vögeln erlaubt, proteinreiche Nahrung für ihren Nachwuchs zu finden“, erklärt der Achimer.

Für die Tierwelt sei es aber auch ein Riesenvorteil, dass die Wiese direkt an den nahen Wald und das Badener Moor angrenze. Deshalb biete diese für eine Vielzahl von Arten einen Lebensraum. Neben zig Kleintieren seien dort Sing- und Greifvögel ebenso zu Hause wie Dachse, Füchse, Marder, Marderhunde, Rehe oder eben Hasen und Igel.

Auf der Streuobstwiese Wittkoppenberg, die auch eine Imkerei beherbergt, herrscht also pralles Leben. Was dort sonst noch alles zwischen den 150 Obstbäumen, allesamt heimische Arten, kreucht und fleucht, weiß Mörz‘ Mitstreiter Götz Hornemann ganz genau. Die von ihm aufgestellten Wildkameras erlauben eine lückenlose Dokumentation der Tierwelt – und liefern nebenbei beeindruckende Bilder.

Was der Pflegekreis für die Wiese, die von einem brusthohen, stacheldrahtbewehrten Zaun umgeben ist, seit seinen Anfängen vor 13 Jahren alles bewegt hat, können Besucher der Anlage auf zwei großen Schautafeln nachlesen. „Oder auch bei einem Tag der offenen Tür hautnah erleben“, ergänzt Mörz.

Die Streuobstwiese hat aus seiner Sicht einen herausragenden ökologischen Wert. Sie trage dazu bei, die Artenvielfalt zu sichern, alte Obstsorten zu erhalten und das Grundwasser zu schützen. Denn in dem Wasserschutzgebiet dürften keine Düngemittel verwendet werden.

Schautafeln informieren über das kleine Paradies. © -

Aber wo soll denn nun das neue Wasserwerk entstehen? „Das ist noch offen. Wir befinden uns gerade in der Vorplanung“, sagt Hamann. Mit „verschiedenen Beteiligten“, etwa der Stadt, seien noch Gespräche im Hinblick auf das Projekt und insbesondere dessen Standort notwendig.

Klar ist für Hamann: „Wir wollen aus dem Wald raus.“ Denn das Gelände, auf dem das 1966 in Betrieb gegangene und 1991 erweiterte jetzige Wasserwerk steht, gehöre dem Verband nicht.

Zu einem Neubau gibt es nach seiner Meinung keine Alternative. Die in die Jahre gekommene Anlage sei mit ihrer Technik veraltet. Auch stünden inzwischen in dem Gebäude einige Räume leer.

Mit dem neuen Wasserwerk will der Trinkwasserverband näher an die Stadt rücken. „Der Neubau soll möglichst auf eigenen Flächen im Industriegebiet Achim-Ost entstehen“, lässt der Geschäftsführer wissen.

Hamann hofft auf einen Baubeginn spätestens 2025. Zwei bis drei Jahre später soll das neue Wasserwerk in Betrieb gehen – Kostenpunkt: mehr als 20 Millionen Euro. „Eine Kalkulation ist in der heutigen Zeit schwierig“, sagt Hamann. Die bisherigen 15 Förderbrunnen im Wald im Ortsteil Ueserdicken sollen dann weiter genutzt werden.

Auf sechs Millionen Kubikmeter Fördermenge pro Jahr ist das Wasserwerk Wittkoppenberg beschränkt, das außer Achim und den Nordkreis zusätzlich Bremen-Tenever mit Trinkwasser beliefert. Nach Auskunft von Stefan Hamann liegt die tatsächliche Menge mit etwa 5,6 Millionen Kubikmetern nur knapp darunter.