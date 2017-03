Im Streit plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Achim - Pfefferspray dient der Selbstverteidigung. Wer aber Pfefferspray, das meist zur Tierabwehr deklariert ist, in einer gefahrlosen Situation anwendet, begeht gefährliche Körperverletzung.

Mit einem solchen Fall hatte es nun das Achimer Amtsgericht zu tun. Und da das Pfefferspray auch kein offizielles Prüfzeichen hatte, handelte es sich außerdem um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Es war bereits der zweite Verhandlungstag, der Prozessauftakt war am 15. März gewesen.

Angeklagt war ein junger Mann aus Oyten, ein gelernter Industriemechaniker. Dieser war beim Erntefest in Sagehorn, Ende September 2016, in einen Streit mit einem anderen Festbesucher geraten und benutzte Pfefferspray, um sich an seinem Kontrahenten abzureagieren. Sein Gegner trug von der Attacke aggressive Rötungen in Gesicht und Augen davon.

Als die Polizei, die wegen einer Prügelei unter Einsatz des Pfeffersprays gerufen worden war, gegen halb zwei Uhr nachts eintraf, fand sie den Beschuldigten bereits volltrunken vor. 2,22 Promille wies sein Alkoholgehalt gemäß Blutanalyse auf.

Nachdem der Angeklagte gegenüber Rettungsdienst und Polizei mauerte, erfuhren die Beamten von einem Augenzeugen, was geschehen war: Nach einer Kabbelei habe man die beiden getrennt, doch plötzlich kam der Angeklagte zurück und sprühte seinem Opponenten das Pfefferspray direkt ins Gesicht. Das erzählte die 26-jährige Polizistin, die bei dem Einsatz dabei gewesen war, im Zeugenstand. Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten schließlich auch das Spray. „Das ist ein Tierabwehrspray ohne Prüfzeichen, das heißt, es ist nicht für den Einsatz gegen Menschen gedacht“, so die Polizistin.

Der Staatsanwalt plädierte für eine Haftstrafe von fünf Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1500 Euro. Wegen des hohen Alkoholkonsums zur Tatzeit befand der Staatsanwalt den Angeklagten als vermindert schuldfähig. Richter Matthias Hahn verurteilte den jungen Mann wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten.

Auch er sah keine volle Schuldfähigkeit bei dem Angeklagten. Dies reiche jedoch nicht aus, um einen minderschweren Fall anzunehmen – was die Strafe hätte entschärfen können. Um einer Haftstrafe zu entgehen, muss der Angeklagte nicht nur eine Bewährungszeit von drei Jahren einhalten, sondern auch binnen vier Monaten eine Summe von 2000 Euro an den Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule Achim überweisen. Zudem riet der Richter dem Angeklagten, künftig die Finger vom Alkohol zu lassen. „Sie könnten sonst beim nächsten Mal auch wegen Vollrausches verhaftet werden“, so Hahn.

ldu

Rubriklistenbild: © dpa