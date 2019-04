Anonymer Brief: Streit ums Licht in Bierden

Leuchtschild am Schützenhaus angeblich zu hell

+ © Hägermann Die neu installierte Leuchttafel am Bierdener Schützenhaus zieht den Unmut einiger Bürger auf sich. © Hägermann

Achim - Von Sandra Bischoff. Das Bierdener Schützenhaus ist zu hell. So empfinden es einige Bürger, die die dortige Beleuchtung in einem anonymen Schreiben an die Redaktion kritisieren. „Letztes Jahr wurde im Naturschutz ein Sommerfest veranstaltet – warum auch immer. Und dieses Jahr wird die Natur kaputt gestrahlt – wieso das jetzt?“ heißt es in dem Brief. „Was haben sich die Schützen (Schildbürger) nur dabei gedacht, so ein großes und strahlendes Werbeleuchtschild im Naturschutzgebiet aufzuhängen und dieses auszustrahlen?“ fragen sich die anonymen Schreiber. Genannte Bürger hätten „wieder einmal“ nicht an die Natur gedacht, heißt es in dem Brief weiter.