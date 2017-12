Streit um Hallenzeit vor Weihnachten beigelegt

Achim - Der Konflikt zwischen der Herzsportgruppe des Behindertensportvereins Achim (BSV) und der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) um die Vergabe von Hallenzeiten scheint nach einem vernünftigen Gespräch beigelegt zu sein.

Wie berichtet, hatte auch die Herzsportgruppe des BSV ihre vier Stunden in der Uphuser Sporthalle am Arenkamp verloren, nachdem diese 2015 zur Flüchtlingsunterkunft geworden war. Nachdem die Flüchtlinge die Halle wieder verlassen hatten und diese wieder für den Sport freigegeben worden war, hatten die Herzsportler dort aber „in die Röhre geguckt“. Die AAS, die die Hallen- und Platztermine für alle Sportvereine in der Weserstadt koordiniert, hatte die alten Zeiten an junge Sportler aus Uphusen vergeben. Für den Behindertensportverein hatte man Zeiten in der Realschulhalle reserviert.

Der war damit jedoch überhaupt nicht einverstanden und argumentierte, die Halle sei für die Herzsportgruppe ungeeignet. Es fehlten ausreichende Belüftung und behindertengerechte Parkplätze, die Rettungswege seien deutlich länger und für den Notarztwagen schlecht zugänglich. Das Unfalltelefon habe keine Freischaltung. Die Übungsgeräte lagerten außerhalb des Blickfeldes.

Der Verein wollte seine angestammte Halle zurück und bedachte speziell den Vorsitzenden der AAS Dennis Lorenz mit Vorwürfen.

Der bestätigte uns jetzt auf Anfrage, dass bei einem Gespräch in Bierden man sich geeinigt habe, nach den Osterferien den Herzsportlern mit aktueller ärztlicher Verordnung mittwochs von 16 bis 18 Uhr die Arenkamp-Halle zur Verfügung zu stellen und den übrigen Mitgliedern mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr die Realschulhalle zu geben. Das Angebot ist vom Vorstand des BSV angenommen worden.

Die Zeit in der Realschulhalle sei jedoch kein Thema, weil man dann dort gar keinen ärztlichen Übungsleiter hätte, sagte uns gestern die BSV-Vorsitzende Regina Bunks.

