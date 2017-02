Streit um Abriss alter Häuser

Bauernhaus aus dem Jahre 1790 an der Große Kirchenstraße.

Achim - Von Manfred Brodt. Immer wenn es in Achim Veränderungen gibt oder geben soll, brechen leidenschaftliche Auseinandersetzungen aus, ob das gewohnte Alte beseitigt und dem ungeliebten Neuen geopfert werden darf. So ist es auch jetzt, da auf dem Scherf-Rüheschen Gelände am Schmiedeberg demnächst sechs Häuser dem kommenden Neubau der Kreissparkasse und einer Wohnanlage mit Tiefgarage weichen müssen.

Nicht nur bei der der Tradition verhafteten Achimer Bevölkerung, auch auf Facebook sind da erbitterte Diskussionen ausgebrochen.

Unstrittig ist meistens, dass das große Lager des Baustoffhändlers mitten in der Stadt lange Zeit alles andere als eine Augenweide war. Alle möglichen Verkaufsoptionen inklusive Ideen für ein Einkaufszentrum hatten sich zerschlagen, bis dann die Kreissparkasse sich entschlossen hatte, hier ihren modernen Neubau zu platzieren, der den Kreiselbereich und Eingang zur Fußgängerzone noch städtischer und markanter machen wird. Unterhalb wird kräftig für Wohnungen investiert.

Dem zum Opfer fallen allerdings auch zwei Häuser, um die es zumindest ästhetisch schade ist.

Zum einen das alte Bischoffsche Bauernhaus im unteren südlichen Bereich aus dem Jahre 1790, das zuletzt von der Firma Scherf als Geschäftshaus genutzt worden war. Es erinnert an das Clüverhaus, ist sicherlich verwittert, wäre aber wohl von einem Liebhaber für viel Geld zu restaurieren gewesen. Ein Bauernhaus weniger im alten Achimer Bauernviertel..

Und oben an der Einmündung der Große Kirchenstraße in die Obernstraße das 1892 erbaute Eckhaus, das vorne ein Blickfang und mit der Hinterfront zu vergessen ist. Es entspricht dem Stil des schon für den Kreisel gefallenen Hauses Waje daneben. In dem Haus waren von 1904 bis 2008 nacheinander Schlachter, Obst- und Gemüseladen, Antiquitätengeschäft und ein Elektrogeschäft.

151 Kommentare waren gestern Abend in einem der Achimer Chats dazu zu lesen. Die Mehrheitsmeinung formulierte ein User: „Das ganze alte Achim und unsere schönen Häuser werden zerstört und durch Betonklötze und Glaskästen ersetzt.“Reißt das Clüverhaus ab und ersetzt die Laurentius-Kirche durch eine Glaskirche, formuliert er sarkastisch. Ein anderer empfahl ebenso ironisch, das alte Rathaus nebst Rathausmarkt zu beseitigen und dafür dort einen Supermarkt mit Bäckerei und Parkplätzen zu schaffen. Politisch diskutiert wurde so etwas sogar schon.

Während die meisten empört sind und manche sogar vom „städtebaulichen Verbrechen“ sprechen, , meint die Gegenseite, das sei nun mal so, dass Altes Modernem weiche. Der Auszug der Kreissparkasse aus der Fußgängerzone biete dort doch auch neue Chancen.

Im übrigen hätten die „Besserwisser“ ja auch eins der Häuser kaufen und sanieren oder für den Stadtrat kandidieren können anstatt nur herumzumeckern.

Eins ist allen Streithähnen gemeinsam: Sie hängen an ihrer Stadt.