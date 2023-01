Straßenbauarbeiten Am Marktplatz: Puzzle an der Dauerbaustelle

Von: Christian Walter

Die rund 100 Schadstellen, die mit sogenanntem Reparatur- oder auch Kaltasphalt geflickt worden sind, sind für die Arbeiten mit Kreuzen markiert. © Christian Walter

An der Naturstein-Pflasterung der Straßen Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße bilden sich mit der Zeit unter der Belastung durch den Autoverkehr Schadstellen und Absackungen. Und die müssen weg. Entsprechende Arbeiten laufen seit Montag.

Tristan Hesse kniet und klopft. Mit einem Setzhammer für Großpflaster bearbeitet der Straßenbau-Lehrling einen rund zehn mal 20 Zentimeter großen Naturstein, der ein klaffendes Loch in der Gosse der Achimer Straße Am Marktplatz füllen soll. Passt noch nicht. Also Stein wieder raus, genauso ein wenig Füllmaterial, Stein wieder rein, klopfen. Die Höhe muss stimmen, denn darum geht es ja: Die Naturstein-Pflasterung der Straßen Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße leidet unter dem Verkehr. Mit der Zeit bilden sich unter der Belastung durch die Autoreifen Schadstellen und Absackungen. Und die müssen weg, damit einerseits die Verkehrssicherheit gegeben ist und andererseits das Regenwasser gut abfließen kann.

Straßenbauer Tristan Hesse setzt einen neuen Stein in die Gosse der Straße Am Marktplatz. © Christian Walter

Tristan Hesse hat den Stein eingepasst, der nächste wartet schon. Um den 19-Jährigen herum liegen nicht nur neue Steine und überschüssiges Sand-Splitt-Gemisch für die Unterfütterung, sondern auch Werkzeug: Hammer, Meißel, Wasserwaage. Daneben scharfkantige Bruchstücke, denn nicht jeder Ersatzstein aus dem Lager des städtischen Bauhofs passt genau in die zu füllenden Lücken. „Ist halt Naturstein“, sagt der Straßenbauer, in der Lehre bei der Rotenburger Straßen- und Tiefbaufirma Ernst Gerken, die im Auftrag der Stadt Achim die Arbeiten ausführt. Also hat der Meißel Dienst, so lange, bis Stein und Loch zueinandergefunden haben.

Das ist hier ein Puzzlespiel.

„Das ist hier ein Puzzlespiel“, sagt Vorarbeiter Uwe Riedel. Um die 100 Schadstellen haben die Stadt und die Straßenbaufachleute zwischen Am Marktplatz in Höhe der Alten Feuerwache und dem Übergang zur Asphalt-Fahrbahn der Achimer Brückenstraße vor dem Gebäude der Bremischen Volksbank ausgemacht, die in dieser Woche beseitigt werden müssen. Mal ist es nur ein gerissener oder abgesackter Stein an einer Stelle, mal zwei oder drei auf einmal.

Etwa 150 neue Natursteine aus Bauhof-Beständen werden die Straßenbauer bis Freitag gesetzt und so die Schäden vorerst wieder beseitigt haben. © Christian Walter

Hier und da lassen sich die Schäden schon beheben, indem ein Pflasterstein hochgenommen und um 90 Grad gedreht wird, das passt natürlich nicht immer. Und anderswo beschränken sich die Schäden auch nicht auf einzelne Exemplare: „Teilweise müssen auch großflächigere Absackungen reguliert werden“, so Riedel. An vielen Stellen hat der Bauhof der Stadt die kaputten Steine schon vor ein paar Wochen entnommen und die Lücken mit sogenanntem Kaltasphalt provisorisch geflickt, der kommt jetzt zugunsten einer einheitlichen Naturstein-Pflasterung wieder raus.

Im Grunde ist das eine Dauerbaustelle.

Diese Art der Pflasterarbeiten sei an dieser viel befahrenen Strecke regelmäßig notwendig, gerade an der Ecke, wo die beiden Straßen aufeinandertreffen: Dort entstünden hohe seitliche Druckkräfte, wenn die Autos ihr Gewicht in der Kehre einseitig auf die Pflasterung drückten, sagt der Straßenbauer. Dessen Firma und der Achimer Bauhof seien hier im Wechsel alle paar Jahre im Einsatz: „Im Grunde ist das eine Dauerbaustelle.“

Bis Montagmittag haben die Straßenbauer schon 20 ihrer 25 an diesem Morgen vom Bauhof mitgebrachten frischen Steine verbaut, bald steht eine Nachschub-Fahrt an. Rund 150 werden am Ende der Woche wohl als Ersatz im Straßenpflaster sitzen, schätzt Uwe Riedel.

Die Arbeiten können nur dann reibungslos stattfinden, wenn das Wetter mitspielt, „bei Regen geht es nicht, selbst wenn wir wollten“, sagt der Vorarbeiter. Und so ist es für den weiteren Verlauf von Vorteil, wenn sich das dreiköpfige Team an der Baustelle einen Puffer herausarbeitet, so wie an diesem Montag. Denn: Ab dem frühen Nachmittag fällt Regen.

Vollsperrung: Während die Arbeiten laufen, kann hier kein Auto passieren. Nach Feierabend ab 16 Uhr und am Markt-Mittwoch ganztägig wird die Sperrung aufgehoben. © Christian Walter

Die für die Arbeiten nötige Vollsperrung der viel genutzten Direktverbindung zwischen Borsteler Landstraße und Innenstadt für den Autoverkehr ist bis einschließlich Freitag genehmigt. Läuft alles nach Plan, sind die Arbeiten dann auch abgeschlossen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Feld- und Asmusstraße umgeleitet. Nach Feierabend auf der Baustelle gegen 16 Uhr können die Achimerinnen und Achimer die Strecke jedoch auch in dieser Woche auf vier Rädern passieren. Ebenso übrigens ganztägig am Mittwoch, wenn Markttag ist.

