Straßen ohne Schilder, Ampeln, Bordsteine

Von: Michael Mix

Ein Einbahnstraßensystem und eine Tempo-20-Zone schlagen die Grünen für Am Marktplatz / Achimer Brückenstraße vor. © mix

Achim – „Shared Space“ – das ist das Zauberwort bei den Achimer Grünen, wenn es um das Mobilitätskonzept für die Innenstadt geht. Für bestimmte Bereiche streben sie einen „gemeinsamen Raum“ für alle Verkehrsteilnehmer an. Das Konzept ziele darauf ab, die Verkehrswende voranzubringen, um CO2 einzusparen, aber auch die Straßen sicherer zu gestalten und die Verkehrsflächen zwischen Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern gerechter aufzuteilen, um die City für die beiden letztgenannten Gruppen attraktiver zu machen.

Damit gehen die Grünen über die Vorschläge von SPD und CDU hinaus, die streckenweise Fahrradstraßen, auf denen auch Autos langsam fahren dürfen, einrichten wollen. Das von einer Arbeitsgemeinschaft der Grünen fertiggestellte „Strategiepapier“ zur Mobilität ist heute auch Thema im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, der von 17 Uhr an öffentlich im Ratssaal tagt.

Das Planungskonzept „Shared Space“, wonach öffentlicher Straßenraum lebenswerter und sicherer gestaltet werden soll, sei in der Gemeinde Bohmte bereits in die Tat umgesetzt worden, informiert Michael Schröter. Getreu dem Motto „Unsicherheit schafft Sicherheit“ verzichte die Kommune nahe Osnabrück punktuell auf Schilder, Ampeln und Bordsteine, erläutert der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat und schlägt der Verwaltung und den übrigen Fraktionen vor, sich dieses Modell vor Ort anzuschauen und sich die Erfahrungen damit schildern zu lassen.

Schröter und seine Parteifreunde nennen einen Straßenzug und zwei benachbarte „Knotenpunkte“, wo „Shared Space“ in Achim die Gegebenheiten verbessern könne. Da sei zum einen die Strecke der L 158 vom Gieschen-Kreisel bis zur Scharnstraße, die keinen Platz für separate Radwege biete. Als Lösung der schwierigen, gefährlichen Situation dort mache „eine gemeinsame Nutzung der Verkehrsflächen für alle Verkehrsteilnehmer“ Sinn.

Und als Sofortmaßnahme Tempo 30, wie schon von der SPD beantragt. Auf den Landesstraßen sollte im Bereich der Innenstadt generell dieses Limit gelten, heißt es in dem Papier, insbesondere mit Blick auf den Klimaschutz: „Das Umweltbundesamt empfiehlt bereits jetzt Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit.“

Die Grünen regen zudem an, mit dem Planungskonzept die Knotenpunkte im Abschnitt Am Schmiedeberg, Obern-, Feld- und Bergstraße zu entzerren. Es sei auch dazu angetan, die zahlreichen Ampeln auf der kurzen Route überflüssig zu machen. Rasch umgesetzt werden sollte nach Ansicht von Schröter und Mitstreitern eine abknickende Vorfahrt der Bergstraße an der Ecke zur Feldstraße in Richtung Obernstraße.

Die Feldstraße wollen die Grünen ab dem Kasch auf ganzer Strecke, also bis hin zur Friedrichstraße, in eine Fahrradstraße umwandeln. „Um die Achimer Vahr für Radfahrende besser an die Innenstadt anzubinden.“

Anders als die SPD halten die Grünen Kfz-Vollsperrungen für die Achimer Brückenstraße und Am Markt wegen der geplanten Tiefgaragenzufahrt beim Projekt „Markthöfe“ für nicht praktikabel. Sie favorisieren für diesen Bereich „ein Einbahnstraßensystem und eine Tempo-20-Zone“. Ersteres solle allerdings nicht für Radfahrer gelten. Und: „Das Pflaster der Straßen Am Markt und Achimer Brückenstraße muss zwingend durch einen radtauglichen Belag ersetzt werden.“ Darüber hinaus merken die Grünen an: „Die pauschale Ablehnung der Fahrradzone Achimer Brückenstraße, Feldstraße, Georgstraße, Asmusstraße im Mobilitätskonzept können wir nicht nachvollziehen.“

Vorfahrt für Radfahrer will die Fraktion ebenso im Bahnhofsviertel. Flächen der Straße Zum Achimer Bahnhof sollten allerdings auch entsiegelt und begrünt werden, fordern die Grünen. Den Fußweg auf der östlichen Seite der Brücke erachten sie als dunklen „Angstraum“. Daher setzen sie sich dafür ein, die großen Gehölze an dem Pfad zu entfernen und ihn aufzuweiten.

Darüber hinaus machen sich die Grünen dafür stark, den ÖPNV auszubauen, Taktzeiten zu verkürzen. „Die Idee, den Bürgerbus durch die Fußgängerzone fahren und dort auch halten zu lassen, halten wir für überlegenswert.“