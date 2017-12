Strafe für Schaulustige: Unfall mit Vollsperrung auf der A1 hat ein Nachspiel

Achim - Durch einen Unfall eines Kühl-Lasters am Samstagmittag im Bremer Kreuz, kam es zu einem erheblichen Rückstau. Dieser war vor allem dadurch bedingt, dass viele neugierige Fahrer sehr langsam an der Unfallstelle vorbeifuhren, obwohl dies nicht erforderlich war.

In vielen Fällen hatten die Fahrer ein Smartphone in der Hand, um Fotos beziehungsweise Videoaufnahmen der Unfallstelle zu machen. Die Polizei leitete bereits eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten ein, die mit mindestens 100 Euro Bußgeld und einem Punkt geahndet wurden. Die Feuerwehr machte zudem Fotos von den Fahrern, die während der Fahrt ein Smartphone in der Hand hielten.

Die Aufnahmen werden ausgewertet und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Als größtes Negativbeispiel ist ein Pkw-Fahrer zu nennen, der in der gebildeten Rettungsgasse zwei Rettungswagen folgte und sich unmittelbar vor der Vollsperrung wieder bei den stehenden Fahrzeugen einordnete. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Die unfallbedingte Vollsperrung konnte erst gegen 23 Uhr aufgelöst werden. Die angespannte Situation entspannte sich erst in den späten Abendstunden. Im Rückstau kam es zu vier Folgeunfällen, die aber nur geringe Sachschäden zur Folge hatten.