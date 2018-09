Strafarbeit für Nazis auf dem Judenfriedhof

Gestern Führung auf letzter Ruhestätte

+ Führung auf dem Achimer Judenfriedhof, auf dem bis 1935 Mitglieder der Synagogengemeinde bestattet wurden. J Foto: Brodt

ACHIM - Von Manfred Brodt. Was lag näher als am Tag des offenen Denkmals auch an Achims Juden zu denken? Geschehen gestern bei zwei Führungen auf dem Judenfriedhof an der Eisenbahn durch die Gästeführerin Elke Gerbers und den Experten Andreas Voss. Dabei erinnert der sonst abgeschlossene Friedhof an die Zeit des nationalsozialistischen Terrors gegen die Juden eigentlich nur dadurch, dass der jüngste Grabstein aus dem Jahre 1935 stammt.