„Stolpersteine“ glänzen jetzt wieder

An ermordete jüdische Mitbürger aus Achim und außerdem an vier Euthanasieopfer des Naziterrors erinnern die ab 2004 auf öffentlichem Grund verlegten „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig.

Achim - Eine überschaubare Gruppe von rund einem Dutzend Bürgern traf sich jetzt, um die im Stadtgebiet verlegten „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig zu reinigen und ihnen ihren alten Messingglanz zurückzugeben.

Die Stolpersteine wurden ab 2004 in Achim auf öffentlichem Grund verlegt, um 18 ermordeter jüdischer Mitbürger sowie vier Euthanasieopfern des nationalsozialistischen Terrorregimes zu gedenken. Die ab 1933 zunächst entrechteten, dann ermordeten Mitbürger sollten damit symbolisch zurück in die Stadt und in unsere Mitte geholt werden.

Die Initiative für die diesjährige Putzaktion ging vom Ortsverein der SPD aus und wurde von Edith Bielefeld organisiert. Mit einer Rezeptur aus Tomatenketchup, Salz und Zitronensäure, die sich Widu Wittekindt von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) ausgedacht hatte, wurden die besten Putzergebnisse erzielt, berichten die Beteiligten.

Bedauert wurde allerdings das sehr geringe öffentliche Interesse an dieser Aktion – sowohl bei Passanten als auch bei Parteienvertretern oder gar Ratsmitgliedern.

Die Stolperstein-Putzgruppe beklagte zudem, dass die Erinnerung an die Opfer rasant aus dem Bewusstsein der Stadt und ihrer Bürger verschwinde und andererseits die verantwortlichen Täter mit Samthandschuhen behandelt würden.

Sarkastisch schlug so einer der heutigen Putzer vor, doch auch gleich noch den braunen Belag vom Straßenschild der Brinkmannstraße abzuputzen, um diesen nationalsozialistischen Hoheitsträger auf diese Weise endgültig zu entnazifizieren.

Ein anderer meinte, es sei ein Skandal, dass eine Stadt, die Stolpersteine beherberge, gleichzeitig sich anschickt, jemandem ein ehrendes Gedenken zu garantieren, der jedenfalls nach Überzeugung dieser Gruppe eindeutig ein Nazi war.

Ist diese Stadt der Stolpersteine noch würdig? wurde sogar gefragt.