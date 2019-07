Stoff mit Geschichte(n)

Jörg Karaschewski hisst manchmal Flaggen in seinem Garten. Wobei er von sich sagt, er sei kein ausgesprochener Sammler. „Ich besitze nur so 20 bis 30 für den heimischen Mast“, scherzt er. Fotos: Duncan

Achim - Von Lisa Duncan. Er hat sie alle gehabt: François Mitterand, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher, Ägyptens ehemaligen Machthaber Husni Mubarak und Argentiniens ersten demokratischen Präsidenten Raúl Alfonsín – diese Personen der Zeitgeschichte schickten Jörg Karaschewski auf Anfrage Autogrammkarten. Einen Wendepunkt bedeutete für den Sammler aus Bierden ausgerechnet Erich Honecker. Der sendete nämlich am 11. März 1985 nicht nur ein Foto mit Widmung, sondern auch einen Wimpel mit dem DDR-Emblem zurück. „Das fand ich total klasse“, erinnert sich Karaschewski. Von da an verlagerte er seine Sammelleidenschaft von Politikerporträts hin zu Flaggen. Knapp zehn Jahre später gründete er die Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde (DGF).

„Ich war der Meinung, so etwas fehlte in Deutschland“, sagt der heute 52-Jährige. Bis dato hatte es nämlich nur Organisationen gegeben, die sich mit Heraldik (Wappenkunde) beschäftigen, und keine, die das Thema Flaggenkunde (Vexillologie) beleuchten. Nicht ohne Neid blickte Karaschewski über den großen Teich, wo es das „Flag Bulletin“ und die „American Vexollological Association“ gab. Angefixt hatte ihn zudem mit Anfang 30 das erste gesamtdeutsche Treffen für Flaggenkunde in Braunschweig 1990. Gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Achimer Jürgen Rimann, der als „weltweit größter Kenner von Autoflaggen“ galt, und sich ganz ohne Internet ein immenses Wissen angelesen hatte, tauchte er weiter in die Thematik ein. So startete der Verein am 4. Februar 1995, und zum ersten Treffen im Kulturhaus Alter Schützenhof kamen 18 Teilnehmer aus ganz Deutschland, erinnert sich Karaschewski.

Was macht die Flagge als Hobby so spannend? „Es ist ein Stück Stoff, das in vielen Situationen benötigt wird und ganz viele Emotionen auslöst“, so der Hobby-Vexillologe. „Fans schwenken sie, um damit die Zuneigung zu ihrem Fußballverein auszudrücken. Und mit der Verbrennung einer Landesflagge kann man eine ganze Nation ächten.“

Dem Achimer spielt bei seinem Interessengebiet zudem in die Hände, dass es insgesamt nur sehr wenige Anhänger hat – Karaschewski schätzt, dass sich in Deutschland kaum 500 Leute dafür interessieren, und nur etwa 20 bis 30 das Hobby ernsthaft betreiben. „Man kennt sich weltweit.“ Seine Frau teilt sein Interesse nicht: „Sie toleriert es tapfer“, sagt der gelernte Bankkaufmann, der seit rund zwei Jahren Projektentwickler beim Windenergieanlagen-Betreiber „Energiequelle“ in Bremen ist.

Umgangssprachlich wird der Begriff Fahne häufiger verwendet als Flagge, wobei der Gegenstand, den man am Fahnenmast hisst, strenggenommen eine Flagge ist. Korrekt müsste es demnach Flaggenmast heißen. Aber das sieht Jörg Karaschewski nicht so eng.

Ziel der DGF ist die Erforschung, Förderung und Pflege der Flaggenkunde und benachbarter Wissenschaften. Manchmal berührt das auch rechtliche Fragen. „Gerade gibt es zum Beispiel auf Initiative des Bundeslandes Sachsen Bestrebungen, die Schändung der Europaflagge unter Strafe zu stellen“, erzählt Karaschewski. Denn die EU-Flagge repräsentiert kein Land, sondern einen Staatenbund. Deshalb tut sich hier eine gesetzliche Lücke auf. Anlass für die Verbotsinitiative war die Schändung der Fahne durch Rechtsextremisten in Plauen gewesen. „Als bekennender Europäer finde ich das unerträglich“, sagt Karaschewski, ansonsten trennt er die politische Bedeutung vom Aussehen der Flagge. Sein Interesse gilt vor allem der Geschichte, er besitzt nicht viele eigene Flaggen: „Nur etwa 20 bis 30 für den heimischen Mast“, scherzt er. Ab und zu hisst er eines dieser Exemplare.

Zudem hat er bereits acht Bücher zur Flaggenkunde publiziert – mit den Schwerpunkten Flaggen im Deutschen Kaiserreich, in den deutschen Kolonien, in der DDR und zuletzt ein Buch über die Bremer Stadtflagge. Kürzlich kam ihm eine neue Idee: Er würde gern die Fahnen aller Achimer Vereine dokumentieren. So hängt etwa beim TSV Bierden eine alte Vereinsfahne hinter Glas: „Ein geborstener Eichenstumpf – Symbol für die zerstörerische Kraft des Krieges – mit jungen Eichenblättern, stellvertretend für neue Vereinsmitglieder“, führt Karaschewski aus. Wer zum Buchprojekt sein Wissen mit ihm teilen möchte, kann ihn per E-Mail über joerg@karaschewski.de erreichen.