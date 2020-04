Steuerausfälle in Millionenhöhe

Achim – Die Corona-Krise beutelt die Wirtschaft und natürlich auch heimische Unternehmen in erheblicher Weise und reißt damit ein riesiges Loch in den Achimer Haushalt. Laut einer aktuellen Schätzung seien schon jetzt 2,5 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen, informierte Erster Stadtrat Bernd Kettenburg in einem Pressegespräch. Für das ganze Jahr rechneten Experten mit einem Ausfall von sechs Millionen Euro für die Stadt auf diesem Sektor. Im Haushalt seien 19 Millionen Euro an Gewerbesteuern veranschlagt.

Die Kommune zieht wegen der finanziellen Talfahrt die Notbremse. Die Stadt Achim werde die Ausgaben von Mai an um zehn Prozent kürzen, teilte Kettenburg mit. Infolge dieser Haushaltssperre würden aber keine Bauruinen entstehen, versicherte der Vize-Verwaltungschef. So werde das Badener Feuerwehrhaus fertiggestellt, und auch das Lieken-Gelände soll wie geplant erschlossen werden. Darüber hinaus setzt die Stadt auf Hilfe von Bund und Land. Kettenburg: „Wir hoffen auf einen Rettungsschirm auch für Kommunen.“ mm