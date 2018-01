Sternsinger segnen Achimer Rathaus

Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Luca Azimi, Peri Azimi, Niels Schulte und Florian Brickwedde an der Rathaus-Drehtür. - Foto: Duncan

Achim - Unterwegs im Auftrag des „Herrn“ und der katholischen Pfarrei St. Matthias Achim sind zur Zeit vier Jugendliche. Die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“.

Gestern besuchten die Sternsinger Luca Azimi (18 Jahre), Peri Azimi (14) und Niels Schulte (12) aus Baden sowie Florian Brickwedde (12) aus Ottersberg das Achimer Rathaus, um Bürgermeister Rainer Ditzfeld ein Ständchen („Stern von Bethlehem“) zu singen und den Segensspruch 20*C+M+B+18 anzubringen. Statt diesen, wie üblich, mit Kreide aufzumalen, brachten sie einen Sticker über dem Haupteingang des Achimer Verwaltungssitzes an. Bürgermeister Ditzfeld ersuchte die Segensbringer augenzwinkernd, bei Gott ein gutes Wort für mehr Bewerbungen von Erziehern und Erzieherinnen einzulegen, die die Stadt im Kita-Notstand dringend benötige.

Im Zeitraum zwischen dem 27. Dezember und dem dritten Freitag im Januar gehen vier ausgewählte Dreikönigssänger durch die umliegenden Gemeinden, um Spenden zu sammeln. Die Kostüme sind angelehnt an die Heiligen Drei Könige aus dem Morgendland Kaspar, Melchior und Balthasar – der vierte Sänger trägt den Stern.

Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt jährlich mehr als 1 600 Projekte für Kinder in Not. Projektanträge aus aller Welt werden von den zuständigen Mitarbeitern im Kindermissionswerk geprüft und einer Vergabekommission vorgelegt. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern des Kindermissionswerks, des BDKJ, anderer Hilfswerken, der Bistümer und der Deutschen Bischofskonferenz. Beispielland und Motto sollen lediglich einen pädagogischen Schwerpunkt setzen, um den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel nahezubringen. Gesammelt wird aber nicht nur für dieses eine Land, sondern für alle Projekte. - ldu