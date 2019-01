Sterneneltern suchen Räume

Achim - Wenn Kinder vor ihren Eltern sterben, ist die gefühlte natürliche Ordnung der Dinge aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Verein Sterneneltern Achim begleitet Betroffene und deren Angehörige in der schweren Zeit des Abschieds und der Trauer. Um dem steigenden Bedarf an Beratungen gerecht zu werden, sucht der Verein nun nach eigenen Räumen.

Seit der Gründung im Jahr 2014 trifft sich die Selbsthilfegruppe des Vereins regelmäßig jeden ersten Montag im Monat im Bürgerzentrum Achim an der Magdeburger Straße 11. Anfänglich kamen die Betroffenen in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen. „Mittlerweile sind wir im Schnitt bei 20 Teilnehmern, Tendenz steigend. Für eine Selbsthilfegruppe zu viele. Daher teilen wir die Gäste immer in zwei bis drei Gruppen auf“, so Verena Vellmer, zweite Vorsitzende des Vereins. Jede Gruppe benötigt einen eigenen Raum, das decke das Bürgerzentrum bisher auch gut ab. „Jedoch ist es ein riesiger logistischer und zeitlicher Aufwand alle vier Wochen die Materialien einzupacken, zu transportieren, auf- und abzubauen und am Ende wieder alles Retoure.“

Es handele sich dabei um Getränke, Bücher aus der eigenen kleinen Bibliothek zum Verleih für die Betroffenen, Trostutensilien, Kerzen und Informationsmaterialien. „Hinzu kommen die vielen Dinge, die wir für die Öffentlichkeitsarbeit benötigen, beispielsweise Roll-Ups und der Messetresen, Flyer, Kleidung für die Sternenkinder - all das nimmt unheimlich viel Platz ein und ist derzeit auf unsere privaten Räume verteilt“, erklärt die Vorsitzende Stefanie Gebers.

Der Verein bietet Betroffenen mit einer Diagnose bereits in der Akutsituation Beratungsgespräche an. Auch diese finden derzeit noch zu Hause bei den Mitgliedern statt. Dort sei es oftmals schwer, eine ungestörte Atmosphäre zu schaffen. Hinzu komme die fehlende Abgrenzung zwischen Privatbereich und Ehrenamt. Schulungen, Seminare und weitere Vereinsaktivitäten - all das brauche Platz.

Deshalb haben sich die Sterneneltern Achim für 2019 vorgenommen, eigene Vereinsräume zu finden. „Die Herausforderung dabei liegt in der Finanzierung, wir arbeiten ehrenamtlich und für die Betroffenen kostenfrei. Der gemeinnützige Verein lebt von Spenden. Wir kennen bereits ein Modell, in dem ein Verein Räume gegen Spendenbescheinigung gemietet hat. Dies wäre der Idealfall“, erklärt Vellmer.

Bestenfalls verfügt die Immobilie über drei Besprechungsräume, in denen die Selbsthilfegruppen Platz finden. Die Zimmer möchte der Verein ebenfalls für Beratungsgespräche nutzen und in ferner Zukunft sogar Rückbildungskurse für verwaiste Mütter anbieten. „Ein Abstellraum, WC und eine kleine Küchenzeile wären wunderbar“, sagt Gebers.

Potenzielle Vermieter melden sich beim Verein per E-Mail an info@sternenelternachim.de oder telefonisch unter 04202 /765 05 42. Weite Informationen zum Verein sowie die Mitgliedsanträge sind im Internet zu finden.

Weitere Informationen:

www.sterneneltern-achim.de