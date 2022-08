Sterneneltern haben Chance auf große Ehre

Achimer Verein ist für Deutschen Engagementpreis nominiert / Gebers: „Wir sind gespannt“

+ © nadine Bartholdt Die ehrenamtliche Arbeit ist bei den Achimer Sterneneltern auf viele Schultern verteilt. Dem sogenannten Aktiventeam gehört auch ein Mann an. © nadine Bartholdt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Mix schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Achim – Bundesweit 463 Personen und Gruppen können in diesem Jahr den Deutschen Engagementpreis gewinnen, davon kommen 38 aus Niedersachsen. Nominiert sind auch die Sterneneltern Achim. Ziel des Engagementpreises ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern, teilt der Bundesverband Deutscher Stiftungen mit.

„So viele Menschen sind mit hohem persönlichem Einsatz für die Gesellschaft da. Sie sind motivierendes Beispiel für andere und zeigen die Vielfalt von Engagement in Deutschland. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Deutschen Engagementpreis diesen wertvollen Einsatz sichtbar zu machen und zu würdigen“, erläutert Dr. Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn und Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn Stiftung.

Anfang September wird eine Jury über die Preisträgerinnen und -träger in fünf Kategorien entscheiden. Die Jurypreise sind mit jeweils 5 000 Euro dotiert. Alle anderen haben die Chance, zwischen dem 8. September und dem 19. Oktober auf Stimmenfang zu gehen, um den Publikumspreis und 10 000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Die Auserwählten werden am 1. Dezember zur Preisverleihung in Berlin verkündet.

„Wir sind ganz aufgeregt“, sagt Stefanie Gebers, Vorsitzende des Vereins Sterneneltern Achim, auf Nachfrage. „Und natürlich auch sehr gespannt.“

Dass die von ihr angeführte rührige Truppe mit knapp 90 Mitgliedern im Rennen um den begehrten Preis ist, fällt nicht vom Himmel. „Wir hatten uns vor einiger Zeit beim Verein Start Social um ein Stipendium beworben und wurden dann von zwei Coaches drei Monate lang beraten. Seitdem haben wir feste Vereinsstrukturen und die ehrenamtliche Arbeit auf mehrere Schultern verteilt“, erläutert Gebers. „Start Social hat uns dann für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen.“

Seit 2014 begleiten die Sterneneltern Achim Eltern und Angehörige, deren Kind in der Schwangerschaft, unter der Geburt oder kurz danach verstorben ist. Profamilia und der Bundesverband für Frauenärztinnen und -ärzte gehen davon aus, dass jede dritte Frau betroffen ist. „Den Eltern wird die Trauer um ihre Kinder oft verwehrt, weil sie noch so klein waren“, weiß Stefanie Gebers, deren Sohn Ben 2013 in der 17. Schwangerschaftswoche verstorben ist. Nicht gelebte Trauer könne sowohl zu psychischen als auch physischen Erkrankungen führen. „Dieser Trauer, und somit den Kindern, gibt der Verein Raum.“ Die Arbeit beruhe auf drei Säulen: Akutbegleitungen und Selbsthilfegruppen, aufklärende Öffentlichkeitsarbeit sowie Schulung von Fachpersonal.

Die Anfänge der Sterneneltern Achim waren bescheiden. „Zusammen mit einer weiteren Frau habe ich 2014 eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen“, berichtet Gebers. „Treffen fanden nur alle zwei Monate im Kasch statt.“

Ein 2017 in Achim veranstalteter Fachtag mit medizinischem Personal, Bestatter, Psychologen, Hospizverein und Betroffenen habe der Gruppe ordentlich Schub verliehen. „Daraus ist ein Team erwachsen, dem unter anderem Jennifer Wilman, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, angehörte.“ Was 2018 in die Vereinsgründung gemündet sei.

+ Für Kindersärge steht ein eigenes Bestatterfahrzeug zur Verfügung, freut sich Vorsitzende Stefanie Gebers. © sp

Schon bald wurde den Sterneneltern auch ein mittlerweile im Bürgerzentrum genutzter Raum für Treffen zu klein. „Wir merkten irgendwann, wir brauchen was Eigenes“, erinnert sich Gebers. 2019 habe der Verein deshalb eine Immobilie an der Pavillonstraße 1 angemietet. Dort sei auch Platz für Kerzen, einen Büchertisch und Infomaterial, außerdem könne in dem Raum der Messetresen samt Regal verwahrt werden. Denn die Sterneneltern Achim sind laut Gebers regelmäßig mit einem Stand auf der Messe „Leben und Tod“ in Bremen vertreten.

Und weiten ihr Schaffen immer mehr aus. „In diesem Jahr haben wir den ersten bundesweiten Sternenkinderkongress in Verden veranstaltet.“ Inzwischen sei auch das Domizil an der Pavillonstraße zu beengt. „Wir bräuchten einen zweiten Raum, insgesamt eine Fläche von 120 bis 130 Quadratmetern“, sagt die Vorsitzende.

Das Selbsthilfeangebot des Vereins für Trauernde ist schon jetzt vielfältig und soll noch ausgeweitet werrden. Die offene Gruppe trifft sich jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr an der Pavillonstraße 1; wegen Corona sind Anmeldungen unter info@sternenelternachim.de erforderlich. Es gibt zwei weitere Selbsthilfekreise, eine Folgeschwangerengruppe und ein Angebot für Angehörige. „Wir haben darüber hinaus die Idee für ein internationales Trauercafé für Frauen, die auf der Flucht ihr Kind verloren haben, und auch für eine Geschwisterkindgruppe“, verrät Stefanie Gebers. Klar, der Verein bestehe zum Großteil aus Frauen. „Wir würden aber auch gerne eine Männergruppe aufmachen.“