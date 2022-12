Sterneneltern Achim laden Sonntag zu Gedenken mit Open-Air-Konzert ein

Die Band Certain Souls wird mit ihrer Musik die Gedenkveranstaltung zum „Worldwide Candle Lighting“ der Sterneneltern am Sonntag, 11. Dezember, unterstützen. © Sebastian Mertins

Achim – Jährlich wird am zweiten Sonntag im Dezember der Weltgedenktag für verstorbene Kinder begangen – nunmehr seit 1996. Das sogenannte „Worldwide Candle Lighting“ (sinngemäß: „Weltweites Kerzenleuchten“) geht auf eine Vereinigung verwaister Eltern und ihrer Angehörigen in den USA zurück. Die Idee ist, das Licht unzähliger Kerzen 24 Stunden um die Welt reisen zu lassen. Wer sich am Gedenken beteiligen möchte, stellt jeweils um 19 Uhr Ortszeit eine Kerze ins Fenster.

Der Verein Sterneneltern Achim lädt in diesem Zusammenhang zum gemeinsamen Gedenken mit Open-Air-Konzert im Achimer Stadtwald ein: Am Sonntag, 11. Dezember, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr ist jeder willkommen, der mit den Sterneneltern gemeinsam der verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister gedenken möchte. Über den Eingang zum Stadtwald an der Straße Schneiderburg erreicht man die Veranstaltungsstätte.

„Wie bereits im vergangenen Jahr, darf auch dieses Mal, nach Rücksprache mit der Stadt Achim, erneut ein Teilstück des Achimer Stadtwaldes für das Vorhaben genutzt werden“, freut sich Vereinsvorsitzende Stefanie Gebers. Darüber hinaus stellt die Stadt dem Verein drei Buden zur Verfügung, in denen Bratwurst, Waffeln und alkoholfreie Getränke verkauft werden. Auch ein Toilettenwagen steht bereit.

Licht und Ton von der Firma Solight sorgen für stimmungsvolles Ambiente. © -

Weitere Unterstützung erhalten die Aktiven von der Firma Solight Veranstaltungstechnik. Als „Herzensangelegenheit“ bezeichnen die beiden Geschäftsführer Ulrik Borcherdt und Kevin Marks das Engagement. Sie stellen ihre mobile Bühne sowie das technische Material für Ton und Licht bereit.

Über den Solight-Mitarbeiter Nico Rakebrand kam der Kontakt zur Band Certain Souls zustande. Mit passenden Songs wie „Engel ohne Flügel“ oder „Tears in Heaven“ sowie stimmungsvollen Weihnachtsliedern bereichern und begleiten sie den Gedenktag.

Finanziellen Beistand liefert die Feuerbestattung Verden. „Wir danken Willy Hilling und seinem Team von Herzen. Mit ihrer Geldspende können wir die Ausgaben, wie zum Beispiel die GEMA-Gebühren, für diese Veranstaltung decken“, freut sich Stefanie Gebers.

Erneut werden die Veranstalter die Bühne so ausrichten, dass auch die nicht mehr ganz so mobilen Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims Botegunhof das Geschehen auf der Bühne mitverfolgen können. „Im vergangenen Jahr waren sie ab dem Soundcheck an den Fenstern dabei und haben jedes Lied mitgelebt. Das war unglaublich berührend“, schildert Gebers.

Da es in diesem Jahr keine Einschränkungen in Bezug auf Corona geben muss, hofft der Verein auf viele Besucher und freut sich über jeden, der vorbeischaut. „Gemeinsam gedenken, sich austauschen oder einfach über den Verein informieren. All das wird an diesem Tag möglich sein“, heißt es abschließend.