Sterneneltern Achim bieten zum ersten Mal einen eigenen Rückbildungskurs an

Von: Dennis Bartz

Yoga-Lehrerin und Trauerbegleiterin Janina Dierks bietet in den neuen Räumen des Vereins einen Rückbildungskurs für Sternenmütter an. © STERNENELTERN ACHIM

Achim – In einem Rückbildungskurs trainieren frisch gebackene Mütter nach der Geburt nicht nur ihren Beckenboden, sie tauschen sich auch über die Erfahrungen der aufregenden ersten Tage und Wochen aus. Wie klappt es mit dem Stillen? Schläft das Baby gut ein und womöglich sogar schon durch? Wie fühlt es sich an, endlich eine kleine Familie zu sein? Für Sternenmütter, die ihr Kind vor, während oder auch kurz nach der Geburt verloren haben, ist es genauso wichtig, nach der Schwangerschaft unter professioneller Anleitung die Gebärmutter und den Geburtskanal zurückzubilden.

Doch einen Kurs gemeinsam mit Frauen zu besuchen, die das Glück hatten, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen – das ist für Sternenmütter meist eine große zusätzliche Belastung, die sie traurig und auch wütend machen kann. „Für Frauen, deren Kind nicht dabei sein kann, fühlt es sich an wie ein Schlag ins Gesicht“, bringt es Stefanie Gebers, Vorsitzende der Achimer Sterneneltern, auf den Punkt.

Sie hatte deshalb seit Langem den Wunsch, ein zusätzliches Angebot zu schaffen und freut sich darüber, dass ihr Verein ab Dienstag, 2. Mai, erstmals einen Rückbildungskurs speziell für verwaiste Mütter anbieten kann. „Bisher gibt es leider kaum vergleichbare Angebote in der Region. Wir stimmen uns mit Hebamme und Yogalehrerin Tania Wienhues aus Bremen ab, um über das gesamte Jahr verteilt Rückbildungsangebote machen zu können“, erklärt Kursleiterin Janina Dierks, die sich seit 2020 bei den Sterneneltern engagiert.

Sie ist selbst Betroffene: Ihre Tochter Tilda kam 2018 in der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt – und starb kurze Zeit später. „Ich habe vier Kinder: drei Jungs hier bei mir, und eine Tochter, die ich zu den Sternen gehen lassen musste“, erklärt Dierks, die „Kundalini Yogini“ und ausgebildete Trauerbegleiterin ist.

Zur Vorbereitung auf das neue Angebot der Sterneneltern hatte sich Dierks mit Hebamme Tania Wienhues ausgetauscht, die ebenfalls Kundalini-Yoga als Rückbildungsgymnastik anbietet. „Wir sind froh, auf solche Kontakte zurückgreifen zu können. Ich durfte bei Tania reinschnuppern und habe dort viel gelernt“, so Dierks.

In enger Absprache wollen die Sterneneltern und Wienhues im Wechsel pro Jahr jeweils zwei Kurse für bis zu zehn Sternenmütter anbieten. Die weiteren Termine sind voraussichtlich im September in Bremen und im November in Achim. Die Kursteilnehmerinnen kommen aus dem gesamten Landkreis Verden und von weit darüber hinaus, berichtet Janina Dierks.

Kundalini-Yoga wird auch als Yoga des Bewusstseins bezeichnet und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Es enthält spirituelle und körperliche Elemente. „In dem Kurs selbst wird das Körperliche eine Rolle spielen, jedoch geht es auch um den Austausch mit anderen betroffenen Müttern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, teilt Sterneneltern-Vorsitzende Stefanie Gebers mit. Während des Rückbildungskurses trainieren die Frauen gemeinsam in einem Kursraum in den Räumen der Sterneneltern, Am Friedhof 6 in Achim-Baden.

„Die Übungen sind nach jeder Schwangerschaft und auch nach Abbrüchen wichtig, um beispielsweise einer späteren Inkontinenz vorzubeugen und vor Problemen mit der Gebärmutter zu schützen. Außerdem wünschen sich viele Sternenmütter, wieder schwanger zu werden. Das Training erhöht die Chancen darauf. Das Becken wird auch als das Tor zur Seele bezeichnet“, klärt Janina Dierks auf.

Zusätzlich soll das Thema Trauer eine wichtige Rolle während der insgesamt fünf Einheiten spielen. „Wir werden uns viel darüber austauschen. Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie nach einer solchen Erfahrung das Vertrauen in sich verloren haben.“