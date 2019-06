„Stellenwert des Stadtfests steigt“: Freitagabend steigt Bremen-Vier-Party

Auf dem Achimer Stadtfest geht es am Wochenende rund. Zudem haben am Sonntag die Läden geöffnet.

Achim - Von Michael Mix. Wetter wie an Pfingsten wünschen sich die Macher des Achimer Stadtfests für das kommende Wochenende. Nicht zu heiß, aber auch nicht kalt und vor allem trocken sollte es sein, wenn die große Sause von Freitag- bis Sonntagabend in der Fußgängerzone steigt. Da waren sich alle beim Pressegespräch am Dienstag einig.

Das Fest, das den Besuchern eine Menge Budenzauber und Live-Musik auf der Amüsiermeile zwischen dem Gieschen-Kreisel und dem Amtsgericht verspricht, wird erneut von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) veranstaltet und von der im Desmapark ansässigen Firma Solight organisiert. Dort fand auch das Gespräch mit der Presse statt.

„Ich bin froh und dankbar, mit der Uga und Solight jetzt zum dritten Mal Partner zu haben, die Garanten dafür sind, dass das Stadtfest gelingt“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld. 2017 und 2018 hätten diese Akteure bereits ein „super Programm“ auf die Beine gestellt.

Ditzfeld freut sich zudem zusammen mit Wirtschaftsförderer Martin Balkausky darüber, zum Fassbieranstich am Freitag um 18 Uhr vor der großen Bühne auf dem Marktplatz seinen Amtskollegen Janis Rozenberg begrüßen zu können. Der Bürgermeister von Cesis reise mit Vertretern der Wirtschaft aus Achims lettischer Partnerstadt an. Die Gäste kommen nicht zum reinen Vergnügen. „Unternehmen aus Cesis sollen an der Achimer Fachausstellung 2020 teilnehmen“, erklärte Ditzfeld.

Uga-Vorsitzender Ingo Freitag erinnerte an das erste von Solight organisierte Stadtfest. Der Auftritt von „Torfrock“ 2017 habe wie eine Bombe eingeschlagen, sei aber keine Eintagsfliege geblieben. Im vorigen Jahr hätten Pohlmann und „Illegal 2001“ die Massen begeistert. Und nun erfolge mit dem Samstagabend-Gastspiel der Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, die einst mit der Rockband Fury in the Slaughterhouse Furore machten, noch eine Steigerung. Dazu verweist Freitag noch auf eine „Premiere“, die vor allem junges Publikum auf das Fest ziehen soll. „Zum Auftakt am Freitagabend gibt es zum ersten Mal die Bremen-Vier-Party in Achim.“

+ In den Startlöchern: (v. l.) Ulrik Borcherdt, Ingo Freitag, Kevin Marks, Rainer Ditzfeld und Martin Balkausky. © Mix

Ebenfalls neu auf dem Fest ist nach Angaben von Ulrik Borcherdt von Solight ein „professioneller Moderator“. Diese Aufgabe übernehme Heiko Schmitt, der immer beim Hamburger Hafengeburtstag am Mikrofon sei.

Auch bei den Schaustellern hat die Veranstaltung offenbar einen guten Ruf gewonnen. „Letzte Woche klingelten hier andauernd die Telefone. Aber wir sind voll, mehr als 50 Anbieter können wir nicht unterbringen“, berichtete Borcherdt. Und hob Fahrgeschäfte wie den Hip-Hop-Jumper und Polyp als besondere Attraktionen hervor. Für Kinder stehe unter anderem ein Mini-Riesenrad bereit.

Selbst die kulinarische Palette sei „nochmal erweitert worden“, erwähnte Borcherdts Kollege Kevin Marks. Sie reiche vom Burgunder-Rollbraten über Pizza und Poffertjes bis zu veganer Kost. „Leider ist der Betreiber eines beliebten Cocktailstandes kurzfristig erkrankt“, fügte Marks hinzu. „Da kümmern wir uns jetzt um Ersatz.“

Dank Solight, eines Zuschusses der Stadt in Höhe von rund 10.000 Euro und fünf größerer Sponsoren könne das Stadtfest erstmals kostendeckend veranstaltet werden, strich Ingo Freitag heraus. Die Kreissparkasse Verden, die Bremische Volksbank, die Stadtwerke Achim, die Marktpassage und Ficontech im Gewerbepark steuerten „Beträge im vier- und fünfstelligen Bereich“ bei.

Weitere Einnahmen beschert die neue LED-Wand im hinteren Bereich der Hauptbühne, wo Firmen etwa mit ihrem Logo oder Videos für sich werben können. Was gerne genutzt wird. „Wir sind komplett ausgebucht“, informierte Borcherdt. „Das zeigt den gewachsenen Stellenwert des Achimer Stadtfests.“