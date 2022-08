Staunen über Achimer Stadtmodell und dann abrocken

Von: Michael Mix

Zaungäste an der Baustelle für die Bronzeplastik, die sich schon auf die Enthüllung des Stadtmodells und das Fest zum Gebietsreform-Jubiläum freuen: (von links) Martin Balkausky, Ulrik Borcherdt, Uwe Schröder, Rainer Ditzfeld und Daniel Moos. © Mix

Achim – „50 Jahre Gebietsreform: Achim ohne Grenzen“ – was kürzlich mit geladenen Gästen gefeiert wurde, soll am ersten September-Wochenende in ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt münden. DJ- und Live-Musik, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und manches mehr sollen dann für Stimmung auf dem Baumplatz sorgen. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Einheitsgemeinde Achim werden Bürgermeister Rainer Ditzfeld und weitere Akteure dort außerdem am Samstagabend, 3.

September, ein neugeschaffenes Stadtmodell enthüllen.

„Großereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Fundament für die Bronzeplastik ist bereits gelegt“, sagte Bürgermeister Ditzfeld am Freitag bei einem Pressegespräch an der abgesperrten Baustelle nahe des Hungerbrunnens am Amtsgericht.

Das Areal dort werde im Übrigen künftig den Namen des Achimer Ehrenbürgermeisters tragen und „Christoph-Rippich-Platz“ heißen. Der heute 84-Jährige, der von 1968 bis 2006 die Geschicke der Stadt lenkte, hat 1972 eigenhändig die Gebietsreform verhandelt und den Gebietsänderungsvertrag unterzeichnet. Seine Unterschrift hatte er damals als jüngster Bürgermeister Niedersachsens geleistet.

Die auf dem Christoph-Rippich-Platz entstehende Plastik soll ein zusätzlicher Anziehungspunkt in der Innenstadt werden. Alle Achimerinnen und Achimer hatten die Chance, in einer Onlineabstimmung mit darüber zu entscheiden, welche Objekte in dem barrierefrei erlebbaren Kunstwerk dargestellt werden. „Das Modell wird keinerlei innerstädtische Grenzen aufweisen, um zum einen deutlich zu machen, dass es sich trotz seiner neun Ortsteile und Ortschaften um ein Achim handelt und um das Wir-Gefühl zu stärken“, freuen sich Ditzfeld und Erster Stadtrat Daniel Moos.

Und weiter: „Das neue Bronzemodell soll nicht nur Einheimische und Auswärtige über die örtlichen Gegebenheiten Achims informieren, es kann mit seiner aufgewerteten Umgebung zugleich Treffpunkt und Ausflugsziel sowie künftiger Bestandteil von Innenstadtführungen sein.“ Mit Blick auf die feierliche Enthüllung der Plastik am 3. September frohlockte der Bürgermeister schon mal: „Es ist schön, dass wir jetzt ein Stück Achim zum Anfassen an einem zentralen Ort der Stadt vorweisen können, ein echtes Highlight.“

Und 50 Jahre nach den Eingemeindungen von Baden und Co. sollte das „Grenzdenken“ endlich aufhören. „Vielleicht schreiben wir dann demnächst Achim groß auf alle Ortsschilder drauf“, fügte Ditzfeld hinzu.

Aus Anlass des Jubiläums wird die ortsansässige Firma Solight ein Fest auf die Beine stellen, das in origineller, klangvoller Weise an die Historie erinnert. Ein Stück weit soll die früher am Badener Berg massenhaft junge Leute aus nah und fern anziehende Diskothek „Mic Mac“ mitten in der Stadt wieder lebendig werden. Solight-Chef Ulrik Borcherdt hat Ex-DJ Uwe Schröder, der von 1972 bis 1991 Platten in dem Kultlokal auflegte, mit ins Boot geholt. Nach der Enthüllung der Bronzeplastik soll um 19 Uhr die Mic-Mac-Revival-Party auf dem Baumplatz steigen. Auch sein früherer Mitstreiter Heiko Knüppel werde an dem Abend die typische Mucke von damals mit auflegen, verriet Schröder und äußerte eine Bitte: „Wichtig wäre mir, dass die damaligen Gäste ihre Kinder mitbringen.“

Die Bühne für die Open-Air-Veranstaltung unter dem Motto „Treffen der Generationen“ und bei freiem Eintritt werde mit dem Rücken zum Rathaus aufgebaut, davor gebe es Gastro-Pagoden, informierte Borcherdt. Das Hotel Haberkamp, Meyer-Bierden und Caterer Mathias Seidel hätten dafür gewonnen werden können. Andere Wirte hätten mit Verweis auf Personalengpässe oder an dem Wochenende anstehende Hochzeitsfeiern abgesagt. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Achimer Krankenhauses werde aber die Aller-Weser-Klinik mit einer eigenen Pagode vertreten sein.

Am Sonntag, 4. September, wenn in der Fußgängerzone zusätzlich der von der Unternehmergemeinschaft Achim ausgerichtete „Boxenstopp“, bei dem Autohäuser neue Modelle präsentieren, und geöffnete Läden locken, geht auch das Jubiläumsfest weiter. Um 11 Uhr beginnt auf dem Baumplatz ein Frühschoppen mit Musik der Certain Souls und nachmittags spielen die Gamma-Rays. Später wirbeln dann noch die Cheertastics vom TV Baden sowie die Rope Skipper und Hip-Hopper vom TSV Bierden über die Bühne. Parallel veranstaltet der Lions-Club Kristina Regina Verden obendrein noch im Rathaus eine Modenschau, den „2. Achimer Laufsteg“.

Die Kosten für die Bronzeplastik und für das Jubiläumsfest beziffert Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky auf rund 70 000 Euro. Sie werden aber zu 90 Prozent über das Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert.