Stau, Stress, Stunk und Frust am Schadstoffmobil in Achim

Von: Christian Walter

Immer wieder ein prüfender Blick auf die Schlange der wartenden Autos. Bei der Sonderabfallsammlung am Mittwoch auf dem Abfallhof des Landkreises Verden in Achim hatten die Entsorgungsfachleute alle Hände voll zu tun. © Christian Walter

Die jüngste Sonderabfallsammlung auf dem Abfallhof des Landkreises in Achim wurde regelrecht überrannt. Das Nehlsen-Team beklagte dabei auch Respektlosigkeiten.

Stoßstange an Stoßstange reihen sich die Autos aneinander. Sie schlängeln sich über das Gelände des Abfallhofs des Landkreises an der Zeppelinstraße in Achim, bilden hinten einen Kringel und fahren retour, bis sie den großen grünen Nehlsen-Lkw und den Tisch hinter dessen Ladefläche erreicht haben, auf den die Kundinnen und Kunden der Sonderabfallsammlung schließlich den Inhalt ihrer Kofferräume, Kisten, Taschen, Körbe und Kartons stellen, den sie an diesem Mittwoch loswerden wollen.

Heute Mittag standen sie bis Zeppelin.

Über das gesamte Abfallhof-Areal zieht sich die Blechlawine an diesem Nachmittag um kurz nach drei, aber wie sich später im Verlauf des Gesprächs mit den Entsorgungs-Experten der Firma Nehlsen herausstellt, ist das im Vergleich noch gar nichts. „Heute Mittag standen sie bis Zeppelin“, berichtet der Mann am Tisch, der die Abfälle annimmt und grob vorsortiert in bereitstehende Kisten und Eimer stellt. „In Achim ist immer viel, aber heute haben sie uns echt überrannt.“ Seit 12 Uhr läuft die Sammlung am Schadstoffmobil, wie die Sonderabfallsammlung auch gerne genannt wird, die die Fachfirma Nehlsen für den Landkreis Verden auf dessen Gelände durchführt. „Wir waren eine halbe Stunde eher da, da standen sie schon hinter uns“, berichtet der Nehlsen-Mann.

Zu zweit stehen die beiden Nehlsen-Mitarbeiter vier Stunden lang am und auf dem Schadstoffmobil. © Christian Walter

Und was seitdem alles passiert ist, wird erst so richtig deutlich, als es darum geht, ob die Zeitung die Namen der beiden Fachleute am und auf dem Lkw erfahren darf. „Ich habe keine Lust, mich hier persönlich und namentlich beleidigen zu lassen“, lautet der Kommentar auf die entsprechende Frage. Schlechte Erfahrungen haben die beiden Fachleute gemacht, schon oft genug. Fotos, ja, kein Problem, auch unterhalten könne man sich gerne, wenn der Andrang es gerade mal zulasse, aber bitte keine Namen.

Das fand ich schon frech.

Der Entsorgungs-Experte erzählt eine Geschichte, passiert erst an diesem Nachmittag: „Eine Frau hatte das Auto voll mit Bauschutt. Sie würde gerade ein Haus sanieren und könnte das nicht anderweitig entsorgen. Also knallt sie mir hier die Kiste auf den Tisch und will das bei uns abladen. Das fand ich schon frech.“

Am Schadstoffmobil können alle möglichen Substanzen abgegeben werden - aber kein Bauschutt. © Christian Walter

Denn Bauschutt ist kein Thema für die Sonderabfallsammlung – wie deren Name schon sagt. Dieser kann auf den Abfallhöfen des Landkreises kostenpflichtig entsorgt werden, aber nicht am Schadstoffmobil – und in Achim nicht mittwochs, denn dann ist der Rest des Abfallhofs geschlossen. Dennoch habe die Frau auf die Abgabe bestanden, dazu sei ein Umgangston gekommen, der sich einfach nicht gehört. „Das Problem ist: Die Leute wollen ihren Kofferraum leer machen, egal, was es ist. Und wir sind in den Augen vieler halt nur die Müllmänner“, beklagt der Nehlsen-Mitarbeiter. Es sind diese und andere Momente der Respektlosigkeit, die Frust und Ärger bei den Entsorgungs-Experten auslösen.

Das Problem ist: Die Leute wollen ihren Kofferraum leer machen, egal, was es ist. Und wir sind in den Augen vieler halt nur die Müllmänner“, beklagt der Nehlsen-Mitarbeiter. © Christian Walter

Teilweise fährt hier ein Haushalt mit zwei vollgeladenen Autos vor.

Und dazu kommt noch etwas: Der Landkreis Verden sieht für die Sonderabfallsammlung, die über die Abfallgebühren finanziert wird, die Abgabe haushaltsüblicher Mengen aus privaten Haushalten vor. Das bedeutet 20 Kilo oder 20 Liter pro Kunde. „Offensichtliche Gewerbetreibende werden gleich am Tor abgefangen und wieder weggeschickt. Aber auch bei den Privatleuten: Teilweise fährt hier ein Haushalt mit zwei vollgeladenen Autos vor“, sagt der Mann am Tisch, streckt beide Arme weg vom Körper und macht eine Kunstpause, die alles sagt. Solches Verhalten führt zwangsläufig zu zusätzlichen Wartezeiten beim Rest der Kundschaft, ob nun durch Diskussionen oder wegen der schieren Mengen, wenn die Fachleute ihren Ärger dann doch runterschlucken und die Lieferungen trotzdem annehmen, damit es überhaupt weitergeht. Und das ist in Achim an diesem Tag bitternötig. „Vier Stunden Dauerfeuer“, fasst der Nehlsen-Fachmann die Sammlung am Mittwoch zusammen.

Für Farbeimer steht ein separater Container bereit. Besonders in der Pandemie wurden viele solcher Behälter entsorgt. © Christian Walter

Zur Wahrheit gehört aber selbstverständlich genauso, dass für Frust und Ärger eine Minderheit sorgt. Die meisten der Wartenden zeigen sich verständnisvoll und am Ende haben die meisten mindestens ein „Vielen Dank!“ für das Nehlsen-Team übrig.

Bevor das in die Müllverbrennung kommt, komme ich lieber hierher.

Einer von ihnen ist Christian Wiechmann aus Badenermoor. Er hat im Keller und im Hauswirtschaftsraum ausgemistet und nun unter anderem altes Waschmittel und Make-up dabei. „Das hat in meinem Alter keinen Zweck mehr“, sagt Wiechmann und lacht. „Und bevor das in die Müllverbrennung kommt, komme ich lieber hierher.“ Abgegeben, ab in eine der vielen Kisten damit, danke, der nächste.

Christian Wiechmann aus Badenermoor mistete im Hauswirtschaftsraum aus und fand dort jahrzehntealte Relikte. © Christian Walter

Sammlung auch Thema auf Facebook

200 bis 250 Autos, schätzen die beiden Nehlsen-Männer, die von einer Mitarbeiterin des Abfallhofs am Tor unterstützt werden, waren es am Mittwoch in den vier Stunden Sonderabfallannahme. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, wie wenig Zeit da pro Lieferung bleibt. Die beiden schuften im Akkord, einer am Annahmetisch, der Kollege oben auf der Ladefläche des Lkw, die Schadstoffbehälter stapeln sich schon an der Ladekante, und trotzdem wird gemosert und genörgelt, wie übrigens im Nachgang der Sammlung am Mittwoch auch in einer der Achimer Nachbarschaftsgruppen auf Facebook.

„Normalerweise sieht das hier nicht so aus“, sagt der Fachmann. Am Mittwoch in Achim stauten sich zeitweise nicht nur die Autos vor dem Abfallhof, sondern auch die Behälter voller Schadstoffe auf der Ladekante des Lkw der Entsorgungsfirma. © Christian Walter

Okay, dann haben wir hier einmal Weiß-ich-nicht, das müssen wir gleich mal identifizieren.

Und so geht es weiter, Schlag auf Schlag: Farbeimer, Spraydosen, Ölkanister, Feuerlöscher, Waschmittelkartons, Säuren in Flaschen, Kühlmittel, Klebstoffe und so weiter wandern über den Tisch und in spezielle Boxen und Fässer auf dem Lkw. Mit seinem geschulten Blick und jahrelanger Erfahrung weiß der Experte in den meisten Fällen sofort, was wohin gehört. Aber nicht immer. „Was ist das?“, fragt er einen Kunden mit Blick auf eine klare Flüssigkeit in einer Flasche, die er vor sich hochhält. „Weiß ich nicht“, bekommt er als Antwort. „Okay, dann haben wir hier einmal Weiß-ich-nicht, das müssen wir gleich mal identifizieren.“ Für solche Fälle hat das Team unter anderem pH-Wert-Messgeräte dabei, um zumindest feststellen zu können, ob es sich um saure oder alkalische Flüssigkeiten handelt. Genauer von Hand sortiert und entsorgt werden die abgegebenen Stoffe später auf dem Gelände der Nehlsen-Zweigniederlassung in Bremen.

Dosen, Eimer, Flaschen, Kanister – die beiden Fachleute am und auf dem Schadstoffmobil sortieren ohne Pause. © Christian Walter

Ein weiterer Mann hat eine Kiste mit Pflanzenschutzmitteln dabei. „Alles, was Gift ist im Garten, wollen wir jetzt mal lassen“, begründet er seinen Besuch am Schadstoffmobil. Alles wandert in eine andere große Kiste mit ähnlichen Substanzen. „Mit dem Zeug kannst du ein ganzes Fußballfeld ausrotten“, lautet der Kommentar des Nehlsen-Mannes am Tisch mit Blick auf die etlichen Flaschen und Eimer mit den Chemie-Keulen.

„Damit kannst du ein ganzes Fußballfeld ausrotten“, kommentiert der Experte diese Kiste mit Pflanzenschutzmitteln. © Christian Walter

Wenn es freundlich und respektvoll zugeht, es keinen Stunk gibt und ein faires Miteinander am Nehlsen-Lkw herrscht, ist je nach Andrang auch mal Luft für ein kurzes Gespräch, einen Witz, ein Lächeln oder einen Spruch. All das gehört hier am Schadstoffmobil zum Tagesgeschäft.

Bei Sprengstoff-Verdacht ist sofort Schluss

Wo sofort Schluss ist, sagt der Experte, ist alles, was in Richtung Sprengstoff gehen könnte. „Einmal hatten wir den Fall in einem anderen Landkreis, da kam eine Frau mit einem Fliegergeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg zu uns.“ Da hätten sie die Sammlung umgehend eingestellt und den Kampfmittelräumdienst gerufen. „So lange ich das nicht sicher weiß, wird das als scharf behandelt.“

Mit seinem geschulten Blick und jahrelanger Erfahrung weiß der Experte in den meisten Fällen sofort, was wohin gehört. © Christian Walter

In Achim ist an diesem Mittwoch kein solcher Verdachtsfall dabei. Und um kurz vor 16 Uhr hat sich auch der Andrang merklich gelegt. Die Ladefläche ist voll bis obenhin. Das war sie eigentlich auch um Viertel nach drei schon fast, aber die beiden Nehlsen-Männer machen möglich, was geht, disponieren um, nutzen Behälter am Ende für etwas anderes, damit doch noch was reinpasst. „Wir nehmen es lieber an, bevor es hier am Ende im Straßengraben landet.“ Nach vier Stunden pausenloser Schadstoffsammlung ist für den Fachmann am Tisch endlich Zeit für einen großen Schluck aus der Energy-Dose. Und eine Zigarette, jetzt, da alle gefährlichen Stoffe sicher auf dem Lkw verstaut sind.

Termine

Die Sonderabfallsammlung, die die Firma Nehlsen durchführt, ist in mehreren Landkreisen unterwegs. Ein- bis zweimal pro Monat ist sie an verschiedenen Standorten im Landkreis Verden anzutreffen. Der nächste Achimer Termin ist Mittwoch, 15. November, von 8 bis 12 Uhr wieder auf dem Abfallhof des Landkreises an der Zeppelinstraße 4. Alle Termine für den Landkreis Verden listet dieser auf seiner Homepage auf.