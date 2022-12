Stadtwette statt Wiegewette

Von: Michael Mix

Die Wiegewette in der Marktpassage ist Geschichte. Immer wieder schaffte es die Bevölkerung, Achimer Prominente in Lebensmitteln aufzuwiegen. © hemmen

Achim – Die Wiegewette zugunsten der Achimer Tafel war in der Vorweihnachtszeit nicht nur eine große Benefizaktion, sondern immer auch ein Spektakel. Viele Leute strömten in die Marktpassage, um dabei mitzuhelfen, eine Anzahl stadtbekannter Personen mit Lebensmitteln aufzuwiegen. Doch nach den Corona-Zwangspausen 2020 und 2021 wird die Wiegewette, die in den 13 Jahren davor stets ein fester Termin im Achimer Veranstaltungskalender war, nun ganz eingestampft, teilt die Stadt mit.

Es gibt jedoch Ersatz in ähnlicher Art.

„Auf Initiative des Rats der Stadt Achim findet stattdessen am Samstag, 17. Dezember, erstmals eine Stadtwette statt“, schreibt Pressesprecher Kai Purschke. Diese neue, um 10 Uhr startende Aktion, von der ebenfalls wieder die örtliche Tafel profitieren soll, sei in den vergangenen Wochen von den Ratsfraktionen konzipiert und vorbereitet worden.

Das höchste Entscheidungsgremium der Stadt wettet gegen alle Achimer Bürgerinnen und Bürger, dass sie es nicht schaffen, innerhalb einer Stunde die gleiche Menge an Lebensmitteln wie die Ratsmitglieder auf den Bibliotheksplatz oder in die Marktpassage – je nach Wetterlage – zu bringen. Aber: Das entscheidende Maß ist nicht das Gewicht der Lebensmittel, sondern deren Füllhöhe in den Gitterkörben. Bedeutet: Einen Korb befüllen die Ratsmitglieder, einen die Einwohner. Die von der Badener Firma Ruff & Rohlfs gefertigte Riesen-Waage wird daher nicht benötigt.

Keine Wette ohne Einsatz: Wenn die 39 Ratsleute, inklusive Bürgermeister Rainer Ditzfeld, die Stadtwette gegen die Bürger verlieren, werden zusätzlich Achimer Unternehmen als Wettpaten Geld für den Kauf von haltbaren Lebensmitteln an die Tafel spenden. Darüber hinaus soll es weihnachtliche Musik und Gesang geben, der Achimer Musiker Till Simon unterstützt die Aktion, wie die Ratsvorsitzende Ute Barth-Hajen mitgeteilt hat.

„Nachdem klar war, dass die gewohnte Wiegewette aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden kann, waren wir uns als politisches Gremium schnell einig, dass wir kurzfristig eine andere Aktion auf die Beine stellen wollen“, erklärte sie. Schließlich gehe es um Hilfe für die Achimer Tafel, die wie viele andere Vereine und Gruppen in Achim wichtige ehrenamtliche Arbeit leiste. Die Ehrenamtlichen der Tafel, bei der Barth-Hajen zweite Vorsitzende ist, werden während der Veranstaltung über ihre Arbeit informieren und unter anderem Gebäck verteilen.

Ebenfalls steht der Rat mit den Achimer Rotariern in Kontakt, denn das Finale der Rotary-Stadttombola soll mit der Ziehung der Hauptgewinne nun parallel zur Stadtwette über die Bühne gehen. Mit dabei sind auch Klaus Uellendahl als Hausmeister der Marktpassage und Achims Marktmeister Falk Rossol-Vöge, die dem Stadtrat mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die ursprüngliche Wiegewette war 2007 geboren worden, als Rainer Ditzfeld sich erstmals auf die Waage stellte, um zu sehen, ob an Lebensmitteln für die Achimer Tafel mehr als sein damaliges Gewicht von 125 Kilogramm zusammenkamen. Danach musste Jahr für Jahr eine Person mehr auf der großen Holzwaage in der Marktpassage in Lebensmitteln aufgewogen werden – ein beliebtes Ereignis, bei dem die Wette jedesmal für den guten Zweck verloren ging – wie es von Ditzfeld und seinen zahlreichen Nachfolgern auf der Waage „im Paket“ beabsichtigt war.

Nunmehr aber fehlte auf der einen Seite ein Initiator für die Wiegewette, was zuletzt Rainer Kunze, in diesem Sommer verstorbener Gründer und langjähriger Vorsitzender der Tafel, übernommen hatte. Und andererseits reichte die Statik der Marktpassage nicht mehr für das jährlich steigende Gewicht an Lebensmitteln und die Anzahl der Menschen als Gegengewicht aus.