18.400 Kunden im Landkreis beziehen jetzt H-Gas

Umstellung beendet

Achim - Es war eine umfangreiche Aufgabe, die die Stadtwerke Achim nun nach eigener Aussage erfolgreich beendet haben: Das Unternehmen mit Sitz in der Weserstadt hat die Umrüstung von insgesamt 21 140 Gasgeräten in den Haushalten ihres Versorgungsgebiets abgeschlossen. Das teilte Janina Neuhaus, Marketing-Abteilungsleiterin bei den Stadtwerken, Mittwoch in einem Schreiben an die Presse mit.