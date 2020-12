Stadtrat will Oberstufe an IGS Achim

Umlaufbeschluss-Premiere mit 22 zu 15 Stimmen / SPD-Fraktionschef kritisiert Bürgermeister

+ © Mix Ein neues Lernhaus ist für die IGS im Bau. Sollte an der Schule eine Oberstufe eingerichtet werden, müsste auf dem Hof ein weiterer Neubau entstehen. © Mix

Achim – „Der letzte Ratsherr hat seinen Umschlag zum Ende der gesetzten Frist punkt 21 Uhr in den Kasten am Rathaus eingeworfen“, beobachtete Hausherr Rainer Ditzfeld am Donnerstagabend. Das sogenannte Umlaufbeschlussverfahren habe gut geklappt, freute sich der Bürgermeister am Freitag beim Pressegespräch, bevor er über die Abstimmungsergebnisse informierte. Erstmals hatten die Mitglieder des Stadtrats zu Hause „im stillen Kämmerlein“ die Wahl zwischen „ja“, „nein“ und „Enthaltung“, denn die im Kasch geplante Sitzung war mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen, auch und gerade in Achim, abgesagt worden. Und was haben die gewählten Vertreter nun per E-Mail, im Nachgang dann auch ausgedruckt, unterschrieben und beim Rathaus abgegeben, entschieden? Die Mehrheit will eine Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS), was wohl die spannendste Frage bei dem knapp 30 Punkte umfassenden Abstimmungsmarathon war.