Achimer auf Rekordkurs: Stadtradeln-Teilnehmer fahren fast 77 300 Kilometer

Von: Dennis Bartz

Teilen

Mehr Radfahrer als je zuvor haben während des dreiwöchigen Aktionszeitraums ihr Auto gegen das Fahrrad getauscht. Besonders beliebt ist der Weser-Radweg. © TOURISTINFIORMATION

Fast 77300 Kilometer sind in diesem Jahr beim Stadtradeln in Achim zusammengekommen - ein neuer Rekord.

Achim – Es ist vollbracht: Das Achimer Stadtradeln ist beendet. Zur Abschlusstour trafen sich Ende vergangener Woche noch einmal zahlreiche Teilnehmer, um unter der Leitung von Hans-Jürgen Wächter in Richtung Hemelinger Marsch zu radeln. Es war die letzte Gelegenheit, noch einmal Kilometer für sein Team und die Kommune zu sammeln. Danach war es für die Verantwortlichen Zeit, das Rad abzustellen und Bilanz zu ziehen.

Und diese fällt überaus gut aus – schließlich verzeichnet die Stadt Achim gleich mehrere Rekorde. Bis zum 8. Juni können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre bis zum Abschluss des Stadtradelns gefahrenen Kilometer in die App eintragen und noch bis zum 15. Juni bei der Stadt melden.

Erstmals nimmt eine Schule teil

Aber auch der Zwischenstand liest sich bereits sehr gut: 741 Radlerinnen und Radler haben sich beteiligt – im Jahr zuvor war es nur 230 gewesen. Gemeinsam sind sie fast 77 300 Kilometer gefahren – der bisherige Rekord lag bei 55 000. Auch die Anzahl der Teams (40) und 13 Tonnen eingespartes CO2 toppen die Ergebnisse der Vorjahre.

„Das Stadtradeln ist richtig gut gelaufen. Besonders gefreut haben sich die Initiatoren darüber, dass mit dem Gymnasium am Markt erstmalig eine Schule dabei war. Unserer besonderer Dank geht an Patricia Schütz-Ditzfeld, Ulrich Neumann, Dr. Angelika Saupe und Hans-Jürgen Wächter, die in diesem Jahr die geführten Radtouren ausgearbeitet und geleitet haben“, teilt Organisatorin Karen Rodel mit.

Es ist klasse, dass wir vor allem junge Menschen, aber auch Achimerinnen und Achimer jeden Alters für die Aktion begeistern konnten, an der wir durch meine Frau Patricia als diesjähriger Stadtradel-Star ja auch familiär beteiligt sind.

Und auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist sehr zufrieden: „Ich freue mich ungemein darüber, dass die Resonanz am Stadtradeln in Achim spürbar gestiegen ist. So kommen im Sinne des Klimaschutzes viele, viele Kilometer zusammen – auch wenn bei der Beteiligung in den kommenden Jahren immer Luft nach oben ist. Es ist klasse, dass wir vor allem junge Menschen, aber auch Achimerinnen und Achimer jeden Alters für die Aktion begeistern konnten, an der wir durch meine Frau Patricia als diesjähriger Stadtradel-Star ja auch familiär beteiligt sind.“

Stefan Schuster, Produktgruppenleiter Straßen- und Verkehrsmanagement, klärt über einen weiteren Nutzen der Aktion auf: „Die in der App integrierte Meldeplattform ,RADar!‘, ein onlinebasiertes Beteiligungsinstrument, bietet Bürgerinnen und Bürgern eine gute Möglichkeit, Missstände und Unfallgefahren im Radwegenetz den Verantwortlichen in der Stadt mitzuteilen.“

Radler können Störungen melden

Radelnde können die Stadt Achim auch weiterhin über die Stadtradeln-App oder via Internet auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen: Sie müssen dafür einen Pin auf die Straßenkarte setzen und den jeweiligen Grund der Beanstandung mitteilen – schon wurde die Kommune informiert und kann weitere Maßnahmen einleiten.

„Gemeinsam kann so der Fahrradverkehr in Achim und umzu verbessert werden. Insgesamt haben bislang 56 Achimerinnen und Achimer Hinweise gegeben, die zunächst beantwortet und geprüft werden. Daraufhin werden die jeweiligen Straßenbaulastträger und damit die Verantwortlichen informiert. Die Stadt Achim bedankt sich bei allen Radfahrenden für die Hinweise, bittet aber auch um Geduld bei der Behebung der Mängel“, teilt Schuster abschließend mit. Bis zur Abschlussveranstaltung am Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Rathaus wertet Organisatorin Karen Rodel die endgültigen Ergebnisse aus und gibt diese öffentlich bekannt. An diesem Tag sollen auch Preise an Teilnehmer vergeben werden.