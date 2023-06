Stadtfest in Achim: Mit Plan B und großer Bühne

Von: Dennis Bartz

Die Unternehmergemeinschaft Achim hofft auf ebenso viele Besucher vor den Bühnen wie im vergangenen Jahr. ARCHIV © Bartz

Achim – Das Programm für das Achimer Stadtfest hatten sie frühzeitig festgezurrt, das Puzzle aus Buden und Karussells zwischen Amtsgericht und Gieschen-Kreisel ergab ein stimmiges Bild und auch die Versorgung mit Strom und Wasser war gesichert – „eigentlich lief alles ein bisschen zu glatt“, erzählt Stefanie Gebers von der Firma Solight Veranstaltungstechnik, Partnerfirma der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga).

Der Brand des Gebäudes inmitten der Innenstadt am frühen Morgen des 30. Mai drohte die Pläne von Solight und der Uga komplett über den Haufen zu schmeißen. „Wäre das Feuer eine Woche später ausgebrochen, hätten wir das Stadtfest absagen müssen“, berichtet Uga-Vorsitzender Ingo Freitag.

Dass das Fest trotz des schweren Zwischenfalls, bei dem sich zum Glück niemand schwer verletzt hat, mit einigen Anpassungen über die Bühne gehen kann, dafür dankt Freitag Bürgermeister Rainer Ditzfeld und den weiteren Vertretern der Stadtverwaltung sowie der Feuerwehr und der Polizei: „Alle Beteiligten haben ihren Teil dazu beigetragen. Kevin Marks von Solight hat einen Plan B erstellt, mit dem zum Glück alle einverstanden sind“, berichtet der Uga-Sprecher.

Die letzte Hürde, die es noch aus dem Weg zu räumen galt, war der Schutthaufen vor dem Brandhaus, der großräumig mit einem Bauzaun abgesichert worden war und damit den Rettungsweg versperrte. „Er wird in diesen Stunden entfernt“, verkündete Solight-Chef Ulrik Borcherdt am Dienstagvormittag erleichtert. Bis am Mittwochmittag nach Abschluss des Wochenmarktes die ersten Transporter der Karussellbetreiber anrücken, soll an den Brand nur noch die eingezäunte Ruine erinnern.

„Leben in der Lage, Leben mit der Lage“ – an diesen Spruch aus seiner Bundeswehrzeit musste Solight-Chef Ulrik Borcherdt in den vergangenen Tagen oft denken. „Es war schon eine krasse Herausforderung“, stellte er klar. Am aufwendigsten war es demnach, einen neuen Platz für die Hauptbühne zu finden, die in den vergangenen Jahren vor der Marktpassage stand. Sie rückt von dort auf die Fläche zwischen dem Atrium und der Alten Feuerwache. „Das wird echte Maßarbeit und es kommt auf jeden Zentimeter an“, so Borcherdt.

Um nach dem Brand zusätzlichen Platz für die Besucher zu schaffen, soll zudem ausgerechnet das große Spielzeug-Feuerwehrauto unter dem Glockenspiel demontiert und nach dem Fest wieder aufgebaut werden. Im letzten Schritt verlangt die Stromversorgung noch einmal das ganze Organisationstalent der Stadtfest-Macher. Schließlich sind nicht nur die drei Bühnen und rund 30 Buden, sondern auch die Karussells auf viel Leistung angewiesen.

Für Besucher gibt es wieder einiges zu erleben: Es gibt neue Attraktionen wie den Twister „Disco Swing“ und ein 3D-Kino, in dem die Gäste zum Beispiel bei der Fahrt mit einer virtuellen Achterbahn ordentlich durchgerüttelt werden. Auch für Kinder gibt es neue Attraktionen.

Viele Stadtfest-Besucher kommen aber auch wegen der Musik und des Show-Programms – zusätzlich zur Hauptbühne gibt es eine kleine Bühne am Gieschen-Kreisel, außerdem legen verschiedene DJ‘s vor dem Geschäft Enterprise auf.

Schon im Frühjahr hatten die Uga und Solight angekündigt, einige Veränderungen am Konzept des Stadtfestes vorzunehmen: Statt wie zuletzt auf einen Headliner zu setzen, sollen dieses Mal Partys die Abende bestimmen. Komplett auf Livemusik müssen die Besucher aber nicht verzichten – und gleich zum Start wartet ein besonderer Hörgenuss, verspricht Musikkenner Ulrik Borcherdt.

Nach der offiziellen Eröffnung mit dem traditionellen Fassanstich durch Rainer Ditzfeld am Freitag um 18 Uhr (siehe Programm) ist Sänger Riccardo Caprarese aus Bremen zu Gast und wird die Besucher ab 18.30 Uhr auf das Festwochenende einstimmen.

Auch auch ohne Headliner sollen die Stadtfestbesucher wieder allen Grund zum Tanzen haben. Im Anschluss an das Konzert setzt die Uga noch einmal auf den Überraschungserfolg der vergangenen Achimer Fachausstellung (Afa), als rund 1.500 zahlende Gäste die Capitol-Revival-Party erleben wollten. „Dieses Mal ist der Eintritt frei“, kündigt Ingo Freitag an.

Die Stadtfestbesucher erwartet von 20 Uhr bis 1 Uhr ein fünfstündiges Programm, für das die drei DJ-Urgesteine der 1992 gegründeten und 2012 durch einen Großbrand vernichteten Diskothek Flying Dutchman, Montana und „Frank!e“ verantwortlich sein werden.

Weiter geht es am Samstag um 11 Uhr. Dann präsentieren sich verschiedene Achimer Vereine und Sportstudios auf der Bühne. Moderator und DJ Heiko Schmitt, bekannt unter anderem vom Hamburger Hafengeburtstag, führt musikalisch durch das Programm.

Die zweite große Partynacht folgt am Samstagabend: Borcherdt holt dafür die beliebten DéjàVu-Clubclassics nach Achim. Für Stimmung sorgen die beiden DJ‘s Oliver Bodzin und Jan Helmerding.

Wer nach dem Besuch des Stadtfestes am Samstagabend noch nicht genug hat, den begrüßt das Team vom Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) ab 23 Uhr bei der beliebten After-Stadtfest-Party. Bis in die frühen Morgenstunden soll gefeiert werden. Das „k-roof“-DJ-Team unterhält die Nachtschwärmer mit dem Besten aus Rock, Pop und Dance. Partyhits aus den 80ern, 90ern und 2000ern stehen auf dem Programm der DJ‘s. Der Eintritt kostet drei Euro. Gäste ab 18 Jahren sind willkommen.

Das Sonntags-Programm startet traditionell mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr, für das die Uga dieses Mal die Bremer Band „Larry and the Handjive“ engagiert hat. Dabei handelt es sich laut Borcherdt um eine große Nummer: „Es ist die Kultband für Rock-‘n‘-Roll-Covermusik.“ Im Anschluss zeigen erneut Vereine und Sportstudios ihr Können. Zudem gibt es einen Auftritt der Schulband „Rays“ des Gymnasiums am Markt (Gamma).

Wegen des Stadtfestes wird der Wochenmarkt am Samstag, 7 bis 13.30 Uhr, auf den Baumplatz und auf die Straße Am Markt ausweichen. Wie die Stadt mitteilt, steht der Baumplatz deshalb ab Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, nicht als Parkplatz zur Verfügung. Außerdem werden im selben Zeitraum die Straßen Am Marktplatz und Achimer Brückenstraße bis zum dortigen Parkplatz voll gesperrt. An der Asmusstraße wird ein Halteverbot eingerichtet. Die Cambio-Fahrzeuge, die für das Car-Sharing sonst auf dem Baumplatz stehen, ziehen für den Zeitraum vom 9. bis 12. Juni auf den Parkplatz am Kasch um.

Verkaufsoffener Sonntag

Von 13 bis 18 Uhr öffnen am Sonntag die Geschäfte in der Fußgängerzone und laden zum Shoppen ein.

Programm auf drei Bühnen: das Stadtfest auf einen Blick FREITAG, 9. JUNI

HAUPTBÜHNE

18 Uhr: Eröffnung Stadtfest

18.30 bis 19.30 Uhr: Riccardo Caprarese live

20 bis 1 Uhr: Capitol-Revival-Party mit DJ Flying Dutchman, DJ Montana & DJ Frank!e



BÜHNE AM GIESCHEN-KREISEL

20 Uhr: Schlager trifft Ballermann mit DJ Kalle und Team



Electronic Stage (Enterprise)

18 bis 1 Uhr: H3ndrik-DJ



SAMSTAG, 10. JUNI

HAUPTBÜHNE

11 bis 13 Uhr: Slam Funk – Schulband der Grayslake North High School in Illinois, USA

13.30 bis 14 Uhr: Vokalkonsonanten

14 bis 14.30 Uhr: Shirins Workout

14.30 bis 15.30 Uhr: TSV Achim – Tanzgruppen und Zumba Kids

15.30 bis 16 Uhr: TSV Bierden Skyscrapers (Luft- und Partnerakrobatik)

16 bis 16.30 Uhr: TSV Bierden – Rope Skipping und Hip Hop

16.30 bis 17 Uhr: Fitness- und Kampfsportstudio Tamado

17 bis 18.30 Uhr: Kids-Playback-Party

20 bis 1 Uhr: DéjàVu-Clubclassics on Tour, Retro-Disco-Event mit DJ Oliver Bodzin & DJ Jan Helmerding BÜHNE AM GIESCHEN-KREISEL

20 Uhr: „VERrockt!“ live

22 Uhr: „ElbRebellen“ live



Electronic Stage (Enterprise)

18 bis 1 Uhr: DJ Gerd M.



23 Uhr: After-Stadtfest-Party im Kasch SONNTAG, 11. JUNI

HAUPTBÜHNE

11 bis 14 Uhr: Frühschoppen mit Larry and the Handjive

13 bis 18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag in der Achimer Innenstadt

14.30 bis 15 Uhr: Shirins Workout

15 bis 15.15 Uhr: TV Baden Cheertastics

15.30 bis 16 Uhr: Fitness- und Kampfsportstudio Tamado

16 bis 18 Uhr: „Rays“ – Gamma-Schulband



BÜHNE AM GIESCHEN-KREISEL

11 Uhr: Frühschoppen



Electronic Stage (Enterprise)

11 Uhr: Chill’n Loungemusic



Weitere Informationen über das Programm finden Interessierte auf der Internetseite www.achimer-Stadtfest.de.