„Stadtbild aus dem vorigen Jahrhundert“

Achim - Von Michael Mix. „Die Achimer Fußgängerzone hat eine Ausstrahlung wie aus dem vorigen Jahrhundert“, stellt Jens Buse mit Blick auf die meisten Wohn- und Geschäftshäuser dort fest. Jahrzehnte alte Gebäude mit Fassaden, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, böten ein wenig einladendes Stadtbild, erläutert der Inhaber des Modeladens Enterprise an der Ecke Obernstraße / Herbergstraße.

Dazu kommt der zunehmende Leerstand ringsherum. „Und viele dieser Schaufenster sind dann auch noch mit hässlichen Werbeplakaten zugepflastert“, schüttelt Rudi Knapp, Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), den Kopf. Bei einem Rundgang vom Achimer Kreisblatt bis zum Kreisel beim Hotel Gieschen erklärt der Kämpfer für eine lebendige Innenstadt, was sich dort alles ändern müsste.

Der frühere Einzelhändler sieht an vielen Stellen Handlungsbedarf. „Die Bagger hätten am besten schon gestern rollen sollen, um Altes einzureißen. Es muss endlich etwas passieren.“

Knapp befürwortet „umfassende Lösungen“. Nachdem die Kommunalpolitiker den Weg für bis zu 5 000 Quadratmeter große Verkaufsflächen in der Innenstadt frei gemacht haben, hält es der 75-Jährige für geboten, veraltete Gebäude mit überschaubaren, oft nicht barrierefreien Ladenlokalen abzureißen und durch Neubauten mit modernen, großzügigen Geschäftsräumen zu ersetzen.

Knapp hat dabei weit mehr als nur das leerstehende Gebäude am Glockenspiel, in dem die Stadtbäckerei infolge des Insolvenzverfahrens nun vermutlich kein Café eröffnen wird, im Visier. „Um die benötigten zeitgemäßen Verkaufsflächen schaffen zu können, müssten am besten auch benachbarte Häuser und Flächen mit einbezogen werden“, sagt er. Und das nicht nur „vorne“ an der Obernstraße, sondern auch im rückwärtigen Bereich. Der „Hinterhof-Charakter“ auf dem Gelände vom Parkplatz an der Gabelung Achimer Brückenstraße / Herbergstraße bis hin zur Schlachterei sollte seiner Meinung nach verschwinden. Das Gleiche schwebt ihm für die Ecke Langenstraße / Obernstraße vor. „Und es gibt ja sogar einen Plan, wie es dort künftig aussehen könnte.“

Knapp erinnert an den von der Stadt veranstalteten Architektenwettbewerb zur Gestaltung der Innenstadt mit dem preisgekrönten Entwurf eines Rotenburger Büros. Dieser enthalte ja einen interessanten Mix aus modernen Geschäftsflächen, Wohnungen, begrünten Innenhöfen und platzsparenden Tiefgaragen.

Das Konzept kann allerdings nur umgesetzt werden, wenn die Eigentümer der Grundstücke mitspielen. Und natürlich sind dafür auch Investoren und Geschäftsbetreiber vonnöten.

Für den Einzelhandel sei die Weserstadt durchaus eine gefragte Adresse, zeigt sich der Uga-Ehrenvorsitzende überzeugt. „Achim hat Riesenpotenzial an Kaufkraft“, weiß Knapp. „Es wird nur nicht genutzt.“

Laut der Industrie- und Handelskammer Stade weist Achim mit einer Kennziffer von 106,2 auf einem Index mit dem Durchschnittswert 100 eine überdurchschnittliche „einzelhandelsrelevante Kaufkraft“ auf, liegt aber bei der sogenannten Einzelhandelszentralität mit einem Wert von 66,8 erheblich unter dem Durchschnitt. Verden hat mit 108,7 nur eine geringfügig höhere Kaufkraft, jedoch im Vergleich mit 118,5 eine weit höhere Einzelhandelszentralität. „Viele Achimer geben ihr Geld also lieber auswärts aus, während die Geschäfte in Verden sogar noch Kunden aus anderen Orten anlocken“, erläutert Knapp die Zahlen.

Etliche Sortimente seien zwischen Kreisblatt und Kreisel allerdings auch gar nicht mehr zu bekommen. Der Ex-Textilhändler sieht Lücken im Angebot unter anderem bei Schuhen, Herrenbekleidung, Bio- und Reformhausprodukten, Haushaltswaren und Elektroartikeln. Achim brauche dringend Frequenzbringer. „Für die Innenstadt fehlen Zugpferde“, betont der Uga-Mann.

Ein neues Einzelhandelskonzept der Stadt müsse her. Zudem hält Knapp einen „Citymanager“ für notwendig. „Aber vor allem müssen die Einzelhändler mehr an einem Strang ziehen und genauso die Eigentümer. Sie sollten sich einen Ruck geben und auch grundstücksübergreifende Ladenflächen ermöglichen.“

Geschäftsmann Buse, der sich trotz des „schwierigen Umfelds“ mit der Kundenresonanz „zufrieden“ zeigt, schlägt vor, „dass die Stadt Vermieter, die nachhaltig attraktive Pächter nach Achim holen, subventioniert. Das ist besser, als Geld für teure, nichts bringende Gutachten zur Belebung der Innenstadt zum Fenster rauszuwerfen.“

Olaf Heym und Ralf Elfers, die wenige Schritte entfernt auf der anderen Straßenseite ein Sportgeschäft beziehungsweise einen Damenmodeladen betreiben, sprechen von einer „traurigen Entwicklung. Dass das Stadtcafé am Glockenspiel nicht öffnet, verschlimmert noch alles“, sagen sie.

Wenn die Einwohner ihre „gute Stube“ links lassen, müssten sie auch mit den Konsequenzen – noch mehr schließenden Läden – leben, merkt Elfers, Inhaber von Hold, an. „Ich verstehe die Achimer nicht.“