Organisatorische Mängel: Stadtbibliothek verliert tausende Besucher

Achim - Von Michael Mix. Die Zahl der Besucher in der Achimer Stadtbibliothek ist deutlich zurückgegangen. 70 388 Personen kamen im vergangenen Jahr in die Einrichtung, 2017 waren es noch 74 341 und 2016 sogar 75 160. Die Zahl der „aktiven Nutzer“ und der Ausleihen hat sich allerdings im Vergleich kaum geändert. Das geht aus einer Statistik des Fachbereichs Bildung, Soziales und Kultur der Stadtverwaltung hervor.

Zurückgehende Zugkraft ist im Digitalzeitalter bundesweit bei Büchereien auszumachen, allerdings ist das Problem in Achim zumindest zum Teil wohl hausgemacht. Eine von der Stadt beauftragte Firma habe bei einer Organisationsuntersuchung der Bibliothek „einige Mängel“ festgestellt, verriet Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker auf Nachfrage und räumte auf Nachhaken hin ein: „Ja, die Doppelspitze hat sich nicht bewährt.“

+ Dennis Schulz sucht mit seinen Töchtern Leonie und Merle regelmäßig die Leseecke für Eltern und Kinder auf. © Mix Seit dem Umzug der Stadtbibliothek aus dem alten Feuerwehrgebäude ins benachbarte Rathaus vor einigen Jahren leiten Dr. Stephan Leenen und Iris Arndt gemeinsam die Bildungseinrichtung. Aber nicht mehr lange. „Die Leitung soll geändert, auf eine Kraft reduziert werden“, sagt Ysker, ohne den Namen des künftigen Chefs oder der künftigen Chefin zu nennen.

Bevor der Landkreis Verden den Achimer Doppelhaushalt 2019/20 nicht genehmigt habe, werde sie keine Personalien preisgeben, erläutert sie. Ysker geht davon aus, dass Verden im zweiten Quartal dieses Jahres grünes Licht für das Zahlenwerk gibt, und dann könne auch die neue, singuläre Leitungskraft öffentlichkeitswirksam installiert werden.

+ Am Kopfende des Rathausfoyers im Erdgeschoss befindet sich die Eingangstür. © Mix Arndt, lange Zeit stellvertretende Leiterin der Bibliothek, hatte es vor Jahren abgelehnt, die Einrichtung alleinverantwortlich zu managen. Im Gegensatz zu ihr hat Leenen seinen Hauptarbeitsplatz nicht inmitten der Medien im Erd- und Untergeschoss des Rathauses, sondern einige Etagen darüber. Er leitet nämlich zugleich auch den Fachdienst Kultur in der Stadtverwaltung.

Neben der Neuerung bei der Führungs- und Organisationsstruktur wird nach Angaben von Ysker auch die Gebührenordnung der Bibliothek überarbeitet. Damit sei derzeit eine AG beschäftigt, die voraussichtlich im Laufe des Jahres Ergebnisse präsentieren werde.

+ Die Medien sind nach Fachgebieten geordnet zu finden. © Mix Die Zahl der Nutzer ist in den vergangenen drei Jahren in etwa konstant geblieben. 2 943 Personen weist die Statistik für 2018 aus, 2 999 waren es 2017, 2 966 2016. Bei den Ausleihen ist auf den ersten Blick ein Rückgang zu verzeichnen: 194 174 (2016), 188 923 (2017), 181 280 (2018). Allerdings fehlen für das vergangene Jahr in dieser Bilanz noch die E-Books. Und die reißen es laut Ysker wieder raus: „Der Rückgang beim Ausleihen von analogen Medien wird durch E-Books kompensiert.“

Der Medienbestand in der Achimer Bibliothek sank von 26 869 (2016) auf 25 742 (2018). Dafür stieg die Zahl der Lesepaten, die nicht so gut die deutsche Sprache Beherrschenden unter die Arme greifen, in diesem Zeitraum von 17 auf 27 an.

+ Ist die Bibliothek auch gut zu finden? An Säulen vor dem Rathaus ist sie ausgeschildert. © Mix Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek auch ein beachtlicher Veranstaltungsort. Das Bilderbuchkino, Vorlese- und Spielenachmittage, Krabbeltreff und Juliusclub lockten im vergangenen Jahr insgesamt 816 Mädchen und Jungen an. Den 78 Kinderveranstaltungen standen 18 „Events“ für Erwachsene gegenüber. Der Förderverein der Bibliothek, der Literaturkreis und der Lesepatenstammtisch zählten dabei unter dem Strich einen Zulauf von 143 Personen.

Mittwoch gab es keine Veranstaltung in der Stadtbibliothek. Zu den Besuchern am Nachmittag zählte Finja Bruns. Die 15-Jährige stöberte zwischen den Regalen. „Ich leihe gerne CDs für meinen Bruder aus und für mich Bücher, meistens Krimis.“