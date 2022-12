Stadtbibliothek ist wieder gefragt

Von: Michael Mix

Teilen

Bibliotheksleiterin Valentine Schirmer und ihr Stellvertreter Sasa Kovacevic freuen sich über steigende Besucherzahlen. © -

Achim – Kehren Achimerinnen und Achimer nach den langen Schließ- und reduzierten Öffnungszeiten in der Hochphase der Corona-Pandemie 2020, 2021 und zum Teil auch noch in diesem Jahr der Stadtbibliothek den Rücken? Leiterin Valentine Schirmer und ihr Stellvertreter Sasa Kovacevic beschlich angesichts eingebrochener Nutzerzahlen das Gefühl, dass Besucher auch künftig ausbleiben könnten.

Doch diese Befürchtung ist nun zerstreut. Die jüngsten Zahlen weisen eindeutig einen Trend nach oben auf, bewegen sich in Richtung der Vor-Corona-Zeit.

„Wir haben dieses Jahr 700 Neuanmeldungen, davon ein Großteil Kinder“, berichtete Kovacevic am Donnerstag beim Pressegespräch in der Bibliothek. Insgesamt seien 2022 2 700 Nutzer registriert worden. 60 000 der 200 000 Entleihungen entfielen ihm zufolge auf Kinderbücher.

In der Kinderecke ergänzt eine Gamingstation mit moderner Technik das Bücherangebot. © -

Die letztere Zahl liegt um ein Fünftel höher als das Ergebnis im vorigen Jahr. Gab es 2021 also gerade mal 160 000 Entleihungen, so waren es 2020 auch nur 168 000. 2019, als die Pandemie noch nicht wütete und den Begriff „Lockdown“ hierzulande kaum jemand kannte, lag diese Zahl bei 210 000.

Dass die Öffnungszeit der Stadtbibliothek mit Beginn des letzten Quartals dieses Jahres nun wieder 36 statt der zuvor nur 27 Stunden in der Woche betrage, wirke sich positiv auf die Zahl der Besucher aus. „Im Oktober waren es noch 3 000 bis 4 000, im November haben wir dann 6 500 gezählt“, informierte Kovacevic. „Diese guten Zahlen sind gegen den Bundestrend, denn viele Bibliotheken beklagen einen Rückgang“, merkt Schirmer erfreut zur aktuellen Entwicklung der Bildungsstätte im Achimer Rathaus an.

Viele junge Familien wohnten im Stadtgebiet, auch davon profitiere die örtliche Bibliothek, meinte Sasa Kovacevic. Dazu komme, dass die Preise für Bücher, Onlinespiele oder VR-Brillen zum Teil stark gestiegen seien. „Es ist natürlich kostengünstiger, sich das hier auszuleihen.“ Überdies sei das Team der Stadtbibliothek mit ihren sechs Vollzeitkräften „gut aufgestellt“; die meisten davon interessierten sich auch stark für die neuen Medien und moderne Technik.

Dadurch gelinge es, Angebote wie den Makerspeace und die Gamingstation zu machen, sagt Schirmer. „Das lockt junge Leute an. Das ist für die meist wichtiger als Bücher.“ So seien Tonie-Boxen und -Figuren in diesem Jahr „ganz besonders nachgefragt“ worden. „Und man kann hier sogar Spielkonsolen ausleihen oder einen 3-D-Drucker benutzen.“

Die Tonie-Figuren und die Box dazu sind bei jungen Gästen ein Hit. © Mix

Oder „kreatives Programmieren mit Makey Makey und Scratch“ erlernen. Unter diesem Titel bietet die Bibliothek einen Workshop für Kinder ab zehn Jahren an, bei dem diese „alltägliche Gegenstände in Tasten eines Computers verwandeln“ können. Die nächsten Termine für den „Einstieg in die Welt des Programmierens“ sind an den Freitagen 13. und 27. Januar, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen erbitten Schirmer, Kovacevic und Co. unter Telefon 04202/9529533 oder per E-Mail: stadtbibliothek@stadt.achim.de.

Deren Leiterin betrachtet die Einrichtung nicht zuletzt als „Lernort“, der jedoch auch mal über die angestammten Räume im Rathaus hinaus wirkt. So sei eine Kooperation mit der Grundschule Uesen geplant, um dort für Kinder im Rahmen des Ganztagsbetriebs am Nachmittag eine AG zu Medienkompetenz anzubieten, sagt Valentine Schirmer. Zum selben Thema wolle die Stadtbibliothek im kommenden Jahr aber auch einen Elternabend veranstalten. Darüber hinaus seien „Rechercheschulungen“ für Jugendliche an den weiterführenden Schulen vorgesehen.

Und schon bald solle auch ein „Bibliotheksmobil“ durch Achim rollen. Die Auslieferung des 9 000 Euro kostenden, von der Bürgerstiftung finanzierten Lastenrads mit Elektromotor verzögere sich allerdings noch. Wenn das Mobil „mit Tresen und Schirm“ dann da ist, wollen Schirmer, Kovacevic oder eine andere Kraft aus dem Bibliotheksteam damit vor Schulen im ganzen Stadtgebiet vorfahren.