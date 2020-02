Stadt will mit vielen und modernen Stellflächen Fahrradverkehr puschen

Achim – „Ich hoffe, dass sich der Verkehr in Achim nach und nach vom Auto zum Fahrrad verschiebt“, sagte Rainer Ditzfeld. Die Stadt unternehme eine Menge dafür und werde dabei von regionalen und überregionalen Mitstreitern unterstützt, stellte der Bürgermeister am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Rathaus fest und ließ dabei unter anderem die Stichworte Mobilitätsstation und Radschnellweg fallen.

Bereits in den vergangenen Jahren sei in Achim viel passiert, um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) voranzubringen, warf Verkehrsplaner Stefan Schuster zunächst mal einen Blick zurück. Er nannte die Modernisierungen des Badener Bahnhofs und des „Hauptbahnhofs“ sowie der Bushaltestellen, aber auch den Bürgerbus, der dank eines Vereins mit ehrenamtlichen Fahrern und zwei Wagen auf vier Linien an sechs Tagen in der Woche betrieben werden könne. Aber es gebe immer noch Verbesserungsbedarf beim ÖPNV. „Wir führen Gespräche mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, um die Ticketpreise nach Bremen zu verringern“, sagte Schuster. Insbesondere die Schülermonatskarten seien viel zu teuer. Die Stadt will also das Bahn- und Busfahren fördern, aber nicht nur das.

„Wir wollen Anreize schaffen, das Auto stehenzulassen und den Fahrradverkehr puschen“, äußerte Schuster. Dazu biete der Bebauungsplan „Nördliche Innenstadt“ rund um den Achimer Bahnhof neue Möglichkeiten. „Viele Unternehmen wollen eine bessere Radanbindung haben.“ Denn immer mehr Pendler verknüpften für ihren Weg zur Arbeitsstätte und zurück ÖPNV und Drahtesel miteinander. Deshalb werde die Stadt das Angebot für Radfahrer „qualitativ und quantitiv aufwerten“.

Der Plan sehe vor, die Zahl der Abstellplätze am Bahnhof von jetzt 450 auf rund 600 zu erhöhen, informierte Schusters Kollege Vincent Möller, der das Projekt Lieken-Bebauung von der in den Ruhestand gewechselten Stadtplanerin Angelika Steinbach übernommen hat. Bis zum Ende dieses Jahres soll nach seinen Angaben zunächst mal eine beleuchtete und mit zwei Eingängen ausgestattete Sammelanlage mit etwa 170 Boxen südlich der Gleise unter der Embser Landstraße gebaut werden. Weitere 60 abschließbare Stellplätze seien nun doch im Erdgeschoss der geplanten Mobilitätsstation auf der Nordseite vorgesehen, dazu werde es dort auch eine Toilette geben. Genau das hatte die sozialdemokratische Fraktion im Stadtrat gefordert. „Wir sind froh über diesen SPD-Antrag“, verriet Möller. „Und das wir diesen nun auch in die Tat umsetzen können.“ mm