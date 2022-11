Stadt will Laheiter Straße endlich ausbauen

Von: Michael Mix

Löchriges Kopfsteinpflaster müssen Auto- und Radfahrer, aber auch Fußgänger, die die Laheiter Straße nutzen, schon lange in Kauf nehmen. © Bartz

Achim – Der schlechte Zustand der mit Löchern und Huckeln übersäten Laheiter Straße wird seit vielen Jahren, sogar seit Jahrzehnten, beklagt. Doch Vorstöße von Anwohnern, Politik oder Verwaltung, die schmale, holprige Verbindungsstrecke zwischen Embsen und Borstel auszubauen, scheiterten immer wieder. Hauptstreitpunkt waren die Kosten, die zu einem großen Teil die Anlieger tragen sollten.

Doch im kommenden Jahr will die Stadt die Sanierung des Abschnitts von der L 167 in Embsen bis zur Kreuzung Schaphuser Weg tatsächlich in Angriff nehmen.

„Die Verwaltung hat die Laheiter Straße auf der Prioritätenliste für den Straßenausbau nun an die erste Stelle gesetzt“, informierte Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung, am Donnerstag in der Sitzung des Ratsausschusses für Bauunterhaltung und Umwelt. Im Zuge der Instandsetzung der Strecke solle auch eine Entwässerungsanlage entstehen.

Über die Kosten der Maßnahme ließ Zorn noch nichts verlauten. Eine Anliegerbeteiligung sei vorgesehen. „Die Kostenanteile werden jedoch deutlich zu Lasten der Stadt gehen“, kündigte der Fachbereichsleiter an.

Aber wie tragfähig wird die oft von schwerem landwirtschaftlichem Gerät befahrene Piste künftig sein? „Die Laheiter Straße soll so ausgebaut werden, dass 40-Tonner drüber fahren können“, teilte Verkehrsplaner Stefan Schuster auf Nachfrage mit.

Die Zahl der Fahrzeuge dürfte dort in jedem Fall zunehmen, erst recht, wenn ein Teil des bisher weitgehend freien Felds zugunsten von Häusern verschwindet. Denn die Stadt plant in der Ecke eine „maßvolle zusätzliche Bebauung zur Weiterentwicklung der Ortschaft Embsen“.

Auf dem Vorhabenplan für 2023 steht außerdem die Verlängerung und der Ausbau der vorhandenen Straße Strohstiege sowie eines Teilstücks von Alte Schlengen in Uphusen. Was Zorn zufolge allerdings der Investor für das dortige Neubaugebiet finanzieren wird.

2024 soll der unbefestigte Teil der Straße Am Schraderberg in Baden asphaltiert und mit einer Entwässerungsanlage ausgestattet werden, wofür die Stadt auch die Anlieger anteilig zur Kasse bitten wird. An der Sackgasse, die in den Stadtwald und zum Waldkindergarten führt, sind weitere Hausbauten beabsichtigt.

Der Corporalsdeich in Bierden hätte schon längst ausgebaut sein sollen, sowohl die Straße als auch die Befestigungsanlage für den Hochwasserschutz, merkte Steffen Zorn ergänzend an. Leider habe eine übergeordnete Behörde diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz will dafür ein Planfeststellungsverfahren.“ Das werde den Bau wohl um mindestens zwei weitere Jahre verzögern, prognostizierte Zorn und machte seinem Unmut darüber kräftig Luft. „Es muss in Deutschland erst was passieren, bevor was passiert“, sagte der Ressortleiter aus der Achimer Verwaltung und spielte damit sicherlich auf Gefährdungslagen in Sachen Hochwasser oder auch Verkehr auf der holprigen, schmalen Betonpiste am Deich an. Einmal in Fahrt, legte Zorn sogleich noch nach: „Auch wenn zu 99,9 Prozent alles klar ist, muss erst noch ein aufwändiges Planfeststellungsverfahren gemacht werden.“

Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadt, berichtete, dass im kommenden Frühjahr mit dem Bau des Radschnellwegs im Abschnitt vom Badener Bahnhof bis zur Hasseler Straße begonnen werden solle. Auf der anderen Seite wolle die Stadt dann aber auch das Teilstück von der Bremer Landesgrenze bis zum Soorenkamp in Uphusen in Angriff nehmen.

Darüber hinaus soll 2023 der Rad- und Gehweg entlang der Obernstraße zwischen der Einmündung Am Rathauspark und der Ueser Kreuzung neu angelegt werden. Parallel ist nach den Worten von Schuster der Ausbau des Knotenpunkts der beiden Landesstraßen 156 und 158 geplant. Des Weiteren will die Stadt auf dem grünen Teilstück der Straße An der Marsch, zwischen der Langenstraße und dem Marsch-Anna-Weg, einen festen Untergrund für den Radverkehr herstellen.

Ein großer Kostenbrocken im Doppelhaushalt 2023/24 ist mit 775 000 Euro der Posten „Straßen- und Brückenerneuerungen“. Schuster listete die Borsteler Hauptstraße und den Gehweg an der Bollener Dorfstraße auf, außerdem die Überführungen an der Verdener Bergstraße und am Forsthausweg in Baden.