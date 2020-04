Stadt setzt Kita-Gebühren aus

Achim – Eltern müssen wegen der Corona-Krise und der daraus resultierenden Schließung der Betreuungseinrichtungen bis auf Weiteres keine Kindergarten-Gebühren bezahlen. Das hat der Verwaltungssausschuss (VA) der Stadt Achim am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, wie Erster Stadtrat Bernd Kettenburg am Freitag örtlichen Pressevertretern in einer Telefonkonferenz mitteilte.

Der VA entsprach damit einem fraktionsübergreifenden Antrag, die Elternbeiträge aufgrund der Pandemie auszusetzen. „Für April und in den Folgemonaten, in denen an der Mehrzahl der Tage kein Kita-Betrieb stattfinden kann, werden die Gebühren erstattet“, informierte Kettenburg. Das gelte ebenfalls für Eltern von Kindern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Und auch die Verpflegungsgeldpauschale werde derzeit nicht erhoben beziehungsweise zurückgezahlt. Diese „Kulanzlösung“ laufe längstens bis Ende Dezember. Sollten auch im nächsten Jahr noch Einschränkungen des Kita-Betriebs notwendig sein, würden die Ratsfraktionen neu über das Thema beraten, ergänzte der Vize-Verwaltungschef, der dem VA als zwölftes, nicht stimmberechtigtes Mitglied angehört. Die Regelung, zu der Eltern in der kommenden Woche ein Anschreiben erhielten, bedeute für die Stadt und die übrigen Träger von Kindertagesstätten einen monatlichen Einnahmeverlust von insgesamt 80 000 Euro. mm