Stadt plant Allwetterplatz ohne Mikroplastik

Im Sportzentrum am Freibad soll Kunstrasenplatz entstehen / Naturstoff verteuert Projekt

+ Kicker der JSG Achim-Uesen verfolgten die Sitzung. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Spielausfälle wie am vorigen Wochenende infolge des Dauerregens sollen in Achim schon bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt will Fußballbetrieb das ganze Jahr über ermöglichen. Ein sogenannter Allwetterplatz, über den Verden und Oyten längst verfügen, ist auf dem Gelände des Sportzentrums neben dem Freibad vorgesehen. Zumindest die großen Ratsfraktionen SPD und CDU stehen dem Vorhaben positiv gegenüber, wie ihre Vertreter am Montag in der Sitzung des Sportausschusses signalisierten.