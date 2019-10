Stadt nimmt Straßen ins Visier

Achim – Eigentlich hätten die Kreuzungen Borsteler Hauptstraße / Alter Heerweg sowie Am Freibad / Borsteler Landstraße in diesem Jahr saniert werden sollen. Tatsächlich aber konnten nicht alle der geplanten Straßenausbau- und Unterhaltungsprojekte umgesetzt werden, teilt die Verwaltung mit. „Wir hätten es gerne gemacht, aber es hat nicht funktioniert“, sagt Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung. Nun werden die Arbeiten ins kommende Jahr geschoben. Über die Planungen für die Sanierung der Gemeindestraßen gibt die Verwaltung dem Ausschuss für Bauunterhaltung am Montag, 4. November, Auskunft.

Zorn nennt zwei Gründe für die Verzögerungen: „Zum einen musste zur Optimierung des Baustellenablaufs innerhalb Achims die Planung und Begleitung der Sanierung der Landesstraße 156, von der Uesener Kreuzung bis zur Kreuzung Max-Naumann-Straße / Im Finigen, städtisch begleitet werden.“ Daneben sei es trotz mehrfacher Ausschreibungsversuche nicht gelungen, die zwei vakanten Bauingenieursstellen zu besetzen.

Mittlerweile ist auch die Straße Am Oertel in den Fokus der Verwaltung gerückt. Laut Vorlage für die Ausschussmitglieder setzt sich die Mehrheit der Anlieger schon lange für den Ausbau ein. Obwohl die Straße als Sackgasse ausgewiesen und dementsprechend niedrig in der Prioritätenliste platziert sei, müsse der Rat nun darüber entschieden, dort Erschließungsbeiträge zu erheben. Grund dafür sei das öffentliche Interesse, weil die Straße eine Zuwegung zum Stadtwald (Rettungsweg) ist. Zudem befindet sich am Anfang ein öffentlicher, unausgebauter Parkplatz, den die Besucher des Stadtwalds und der Hundefreilaufwiese nutzen. Handlungsbedarf ist deshalb aus Sicht der Verwaltung geboten, weil die „Zu- und Abfahrt zum Parkplatz zu regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen führt, die über dem allgemeinen Aufwand liegen“, so Zorn.

Der Corporalsdeich, der als öffentlich gewidmete Straße auch als Deichverteidigungsweg fungiert, steht seit langer Zeit weit oben auf der Prioritätenliste für den Ersatzneubau in der Kategorie 3: „Bereits einmal ausgebaute Straßen, die in einem baulich so schlechten Zustand sind, dass sie auf Grundlage der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Achim erneuert werden müssen“.

Die Erneuerung der aus alten Betonplatten ohne Unterbau bestehenden Straße sei jedoch nur sinnvoll, wenn auch die schon lange geplante Deichanpassung parallel umgesetzt werde. Laut Zorn beabsichtigt der Wasser- und Bodenverband Achim-Bierden die Planungen zur Verstärkung des Corporalsdeichs im kommenden Jahr fortzusetzen. Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung für die bauliche Umsetzung vom Verband gesichert werde, könnten die Bauarbeiten in absehbarer Zeit ausgeführt werden. In diesem Zuge würde dann auch die Straße erneuert werden. „Ob und in welchem Umfang sich die Stadt Achim an den Kosten beteiligen muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden“, erläutert der Fachbereichsleiter. Unter anderem spiele dabei die geplante Straßenausbaubreite eine Rolle.

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung beginnt am Montag um 17 Uhr im Rathaus. sb