Das Ende der Kreidezeit: Achim stattet Schulen mit Smartboards aus

Von: Nina Baucke

David Last ist von dem Angebot an Lernmöglichkeiten in den neuen Smartboards überzeugt. © Baucke

Die Kreidezeit in den Achimer Grundschulen neigt sich dem Ende zu: Inzwischen stehen in den Räumen des dritten und vierten Jahrgangs Smartboards. Dazu musste auch einiges an der Leitungsinfrastruktur gemacht werden. Mit dem derzeitigen Fortschritt zeigt sich Projektleiter David Last zufrieden.

Achim – Die Kreidezeit ist Geschichte – zumindest in den meisten Klassenräumen der Achimer Schulen. Wenn die Schüler der dritten und vierten Klassen in der kommenden Woche in den Schulalltag zurückkehren, sind die alten, dunkelgrünen Tafeln verschwunden, an statt ihrer haben dann Smartboards mit Whiteboard-Flügeln an den Stirnseiten der Klassenräume ihren Platz. Und das wurde auch Zeit, findet David Last, IT-Projektplaner für den Digitalpakt Schule in der Verwaltung der Stadt Achim.

Schon vor Monaten hatten Handwerker in den Grundschulen der Stadt sowie der IGS die IT-Infrastruktur auf Links gekrempelt und Kabelstränge verlegt, um die nötigen Voraussetzungen nicht nur für die Smartboards, sondern generell für das digitalisierte Lernen zu schaffen. „Jeder Platz hier in der Schule, selbst im Eingangsbereich, soll ein Lernarbeitsplatz sein“, sagt Last. Aufwändig und teuer, aber nötig, ist er überzeugt. „Wenn, dann machen wir keine Halblösungen, sondern es gleich richtig“, betont er.

Neue Brandschutzdecke

Nachholbedarf gab es an allen Einrichtungen, mal mehr, mal weniger, wie beispielsweise an der Grundschule Uesen. „Ansonsten war vieles in einem katastrophalen Zustand“, sagt Last. Bei der Astrid-Lindgren-Schule beispielsweise lag einiges im Argen. „Wir hatten das Glück, dass hier ohnehin die Decke aus Brandschutzgründen erneuert werden mussten, so konnten die Techniker die Kabel gleich in der sowieso offenen Decke verlegen.“

So fehlte teilweise noch der Glasfaseranschluss, dazu wird das ganze Schulgebäude inklusive Aula und Bibliothek sowie jeder Klassenraum mit Access-Points komplett ausgeleuchtet. Durch Kabelkanäle sind die Klassenräume nun mit weiteren Steckdosen und Netzwerkanschlüssen verbunden. Auch zur Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule führt nun ein unter dem Schulhof verlegtes Glasfaserkabel. „Außerdem fehlte uns ein Serverraum.“

Über Verteilerkästen werden die hintersten Ecken der Schulen mit WLAN versorgt. © -

Inzwischen sind die Arbeiten weit fortgeschritten, an der IGS sind die Elektriker so gut wie fertig – inklusive der WLAN-Access-Points. Dort hatten die Techniker mit Leichtbauwänden vier bis fünf Serverräume schaffen müssen. An der Astrid-Lindgren-Schule wiederum sind die Arbeiten mit am weitesten fortgeschritten, der 500-Megabit-Anschluss „macht einen Riesenunterschied“, betont Last. „Hier ging es mit der Installation der Updates auf den Smartboards sehr schnell, anders, als in den Schulen mit alten Anschlüssen.“

Eben diese Montage und Installation der Smartboards ist nun die letzte Phase: Nach den Räumen der Dritt- und Viertklässler sollen im Frühjahr 2024 auch die der Erst- und Zweitklässler mit diesen Geräten, insgesamt 14 Stück, ausgestattet werden, an der Grundschule am Paulsberg und in Bierden erhalten bereits alle Klassenräume Smartboards. Später folgt dann noch die IGS, allerdings mit Tafeln eines anderen Anbieters. „Wir versuchen, die finanzielle Last aufzuteilen“, so Last. „Aber eigentlich hätten wir das gerne in einem Zug gemacht.“

Wir haben auf diesen Geräten ein sehr umfangreiches Paket, dass es mir an diesen Geräten besonders angetan hat.

Aktuell sind es 48 Smartboards mit einer Bildschirmgröße von 86 Zoll, zudem mit mehreren Apps ausgestattet darunter auch einer Cloud basierten Software. Zugleich lassen sich darauf auch die Endgeräte der Lehrer als auch die iPads der Schüler spiegeln. In einer App zudem sind Lernspiele und interaktive Übungen enthalten, die unter anderem über eine integrierte Kamera funktionieren. „Wir haben auf diesen Geräten ein sehr umfangreiches Paket, dass es mir an diesen Geräten besonders angetan hat“, erklärt Last, der sich auf Messen nach den für die Achimer Schulen geeigneten Smartboards umgeschaut hat. „Ich finde viele Möglichkeiten daran einfach genial.“ Dafür erhalten die Lehrer der Dritt- und Viertklässler dieser Tage entsprechende Schulungen, um zumindest die Grundfunktionen der Neuanschaffungen ausschöpfen zu können.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen verbraucht die Stadt Achim ihren Anteil aus dem Digitalpakt Schule. Allein rund 200 000 Euro entfallen auf die 48 Smartboards der ersten Welle. Vor allem aber mit Blick auf die umfangreichen Verkabelungsmaßnahmen ist Last überzeugt: „Damit haben wir mindestens 15 Jahre Ruhe.“

Mit den ausrangierten Kreidetafeln übrigens verfahren die Achimer Schulen unterschiedlich: Einige lassen sie entsorgen, andere an anderer Stelle wieder montieren. Fakt ist jedoch: Mit der Kreidezeit im Klassenzimmer ist es aus und vorbei.