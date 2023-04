Stadt Achim rüstet Fußgängerüberwege mit zusätzlichen Warntafeln aus

Von: Christian Walter

Neue blau-weiß schraffierte, reflektierende Warntafeln sollen an den Achimer Zebrastreifen – wie hier an der Obernstraße (L158) auf Höhe der Einmündung Schifferstraße / Uesener Mühlenweg – die Aufmerksamkeit von motorisierten Verkehrsteilnehmern erhöhen und Fußgänger sowie schiebende Radfahrer dadurch besser schützen. Mit der Installation der Zusatzschilder hat die Stadt Achim Eigeninitiative gezeigt. © Christian Walter

Die Stadt Achim rüstet Fußgängerüberwege mit zusätzlichen Warntafeln aus. Die blau-weißen Schilder sollen die Überwege und ihre Nutzer für den motorisierten Verkehr besser sichtbar machen und so die Sicherheit erhöhen. Außen vor bleiben die Kreisverkehre.

Der Volksmund spricht gerne von „Zebrastreifen“, im offiziellen Behördendeutsch heißen sie „Fußgängerüberwege“: die Stellen, an denen nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu Fuß eine Straße mit Vorrang vor Auto, Lkw und Co. ohne Ampel (Verkehrsbehördendeutsch: „Lichtsignalanlage“, das nur am Rande) sicher überqueren können. In der Beschilderung dieser Überwege dominieren die Farben schwarz, weiß und blau: Sie werden gekennzeichnet durch das sogenannte „Verkehrszeichen 350-40“, auf dem das schwarze Piktogramm eines Menschen in einem weißen Dreieck auf blauem Grund einen „Zebrastreifen“ betritt.

Die Warntafeln sollen die Fußgängerüberwege und deren Nutzer für den motorisierten Verkehr besser sichtbar machen.

In Achim sind am Fußgängerüberweg über die Obernstraße an der Einmündung Schifferstraße / Uesener Mühlenweg nun weitere Schilder in weiß und blau hinzugekommen. Vier reflektierende Warntafeln zieren seit Kurzem die Laternenmasten rechts und links der Landesstraße 158. „Die Warntafeln sollen die Fußgängerüberwege und deren Nutzer für den motorisierten Verkehr besser sichtbar machen und Fußgänger sowie schiebende Radfahrer dadurch besser schützen“, informiert dazu Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt Achim.

Wir hatten die Idee für die Maßnahme der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als zuständiger Straßenbaulastträgerin vorgestellt, die ihr Okay für die Installation gegeben hat.

Die Achimer Verkehrsplaner haben mit der Installation der neuen Warntafeln Eigeninitiative gezeigt, denn „es gibt keine neuen Regelungen, die eine bessere Sichtbarkeit von Fußgängerüberwegen vorschreiben“, so Purschke. Vielmehr ist es so: „Die Stadt Achim verfolgt permanent das Ziel, sich in allen Bereichen zu verbessern, das gilt daher selbstverständlich auch für die Infrastruktur und den Verkehr. Wir hatten die Idee für die Maßnahme der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als zuständiger Straßenbaulastträgerin vorgestellt, die ihr Okay für die Installation gegeben hat.“

Sukzessive sei es das Ziel, alle Achimer Fußgängerüberwege an Hauptverkehrsstraßen mit den zusätzlichen Tafeln auszustatten. Sogenannte „Zebrastreifen“ gibt es beispielsweise noch an der Feldstraße vor dem Kasch oder in Baden an der Bahnhofstraße. An den Landesstraßen jedoch nicht, wenn man von den Kreisverkehren absieht, die allerdings eine Sonderrolle einnehmen und keine Zusatz-Tafeln bekommen werden – dazu gleich mehr. Daher war die Zustimmung der Landesbehörde nur für den Überweg an der Obernstraße notwendig, der nun der Achimer Pionier in Sachen Zusatz-Warntafeln ist.

Die Achimer Kreisverkehre – hier der Gieschen-Kreisel – werden nicht mit den blau-weißen Zusatzschildern ausgestattet. Hier würden sie laut Stadtverwaltung „eher zu einer Unübersichtlichkeit führen“, außerdem fahren Autos vor Kreisverkehren ohnehin deutlich langsamer, was die Gefährdung von schwächeren Verkehrsteilnehmern verringert. © Christian Walter

Bei den Kreiseln führen die Tafeln eher zu einer Unübersichtlichkeit, zudem ist das Geschwindigkeitsniveau vor Kreisverkehren deutlich niedriger.

Der Fußgängerüberweg an der L 158 ermöglicht in Achim als einziger die Querung einer Landesstraße auf „freier Strecke“, wo Fahrzeuge geradeaus mit Tempo 50 fahren. An den Kreisverkehren verhält es sich anders: „Bei den Kreiseln führen die Tafeln eher zu einer Unübersichtlichkeit, zudem ist das Geschwindigkeitsniveau vor Kreisverkehren deutlich niedriger und die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zumeist höher“, begründet Kai Purschke für die Stadtverwaltung, wieso dort keine zusätzlichen Schilder angebracht werden sollen.

Achimer Besonderheit macht Schilder statt Zylinder nötig

Apropos Schilder: Eine Achimer Besonderheit bedingt übrigens, wieso die reflektierenden Warnzeichen hier in dieser Form installiert wurden und werden: Anderswo werden solche zusätzlichen Schutzmaßnahmen in Form von sogenannten Leitzylindern in derselben Farbgebung wie der der besagten Tafeln angebracht, die um die Laternenmasten herum montiert werden und von allen Seiten sichtbar sind. Das geht aber nur bei runden Masten. Die in Achim sind nicht rund, sondern oval. „Daher werden pro Mast zwei Schilder beziehungsweise Warntafeln montiert“ statt jeweils eines Zylinders, heißt es aus dem Rathaus zu dieser Besonderheit. Die Funktion und Aufgabe bleibt dieselbe: der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer.

