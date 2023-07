Grün statt Gestein: Stadt Achim positioniert sich gegen Schottergärten und für mehr Biodiversität

Von: Anne Leipold

Nur augenscheinlich pflegeleicht? Das Thema Schottergärten beschäftigt derzeit die Stadt Achim. © Leipold

Die Stadt Achim ist derzeit in den Neubaugebieten unterwegs, es geht um die Schottergärten. Allerdings reagieren nicht alle Hausbesitzer verständnisvoll.

Achim – Sie haben eine gewisse Ästhetik, sind auf den ersten Blick pflegeleicht und liegen besonders in Neubaugebieten im Trend. In den Baumarktprospekten wurden während der Coronazeit Schottergärten besonders angepriesen, hat Andreas Noltemeyer beobachtet. Er betreibt in Baden eine Friedhofsgärtnerei, bietet aber auch gewerbliche und häusliche Gartengestaltung und Pflege an.

„Ein grundsätzliches Problem ist die Unwissenheit“, sagt er, der die Meinung vertritt, dass Gärtner solche Gärten erst gar nicht anlegen sollten. „Sie sind augenscheinlich pflegeleicht, aber der Dreck lagert sich oben ab, die Oberfläche verkrautet mit der Zeit und Problemkräuter samen aus.“ Außerdem nimmt die Biodiversität in den Gärten ab, denn für die Tiere finden sich weder Nahrung noch Lebensraum. Durch fehlende Pflanzen wird überdies die Luft nicht gekühlt, im Gegenteil, die Steine heizen sich bei sommerlichen Temperaturen auf. „Ich finde es gut, dass die Stadt Achim bei dem Thema vorangeht“, sagt daher Noltemeyer.

96 Schotter- und Steingärten ausgemacht

Das tut sie ganz konkret seit April. In einem ersten Schritt waren die Mitarbeiter in den Neubaugebieten wie Lahof in Baden und Kämpe in Bierden unterwegs. Sie haben sich rund 500 Gärten angesehen. Darunter haben sie 96 Schotter- beziehungsweise Steingärten ausgemacht und die Besitzer angeschrieben, erklärte Jacqueline Spiedt aus der Bauabteilung der Stadt. Nicht alle reagierten verständnisvoll, manche waren wenig erfreut oder auch verwirrt. „Wir haben das Schreiben noch mal überarbeitet, um es verständlicher zu machen“, sagt Spiedt, die so manchen frustrierten Anruf erhalten hat. Oft wurde sie gefragt, was mit dem Nachbarn sei, der eine versiegelte Einfahrt habe, warum der Garten auf einmal nicht mehr zulässig sei und was den eigenen Garten überhaupt zum Schottergarten mache. Inzwischen hat die Stadt auf ihrer Internetseite die meist gestellten Fragen aufgelistet und beantwortet.

Das Vorgehen geht auf einen Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt im Dezember zurück, dem die große Mehrheit zugestimmt hat. Treibende Kraft waren dabei die Grünen.

Es darf Stein vorhanden sein, solange er untergeordnet ist.

Zugrunde liegt dem Ganzen, dass laut der Niedersächsischen Bauordnung Flächen, die auf dem Grundstück weder Zuwegung, Einfahrt oder Terrasse sind, Grünfläche sein müssen. Diese Grünflächen wurden Anfang dieses Jahres vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht als naturbelassene oder bepflanzte Flächen, die einen „grünen Charakter“ haben, definiert. Das heißt: „Es darf Stein vorhanden sein, solange er untergeordnet ist“, erklärt Spiedt.

Ein halbes Jahr haben die bereits angeschriebenen Eigentümer nun Zeit, mehr Grün in ihre Gärten zu bringen. Noch sei es eine Empfehlung, sagt Spiedt. Wird dieser nicht nachgekommen, meldet die Stadt Achim die Eigentümer der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Verden, dann könnte ihnen ein Verfahren drohen. Sukzessive werden weitere Gärten bis zum Herbst gesichtet. Nach der Winterpause geht es dann weiter.

Dramatische Entwicklung auf den Friedhöfen

In Langwedel wurde sich dem Thema ebenfalls angenommen, erklärt Noltemeyer, der Ratsmitglied und Ortsbürgermeister im Flecken ist, allerdings auf den Friedhöfen, wo eine dramatische Entwicklung zu sehen sei. Ein Thema, das auch für die Achimer Friedhöfe diskutiert werde. „Wir sind über die Friedhofsverordnung tätig geworden“, erklärt Noltemeyer. Diese gibt vor, dass die Hälfte eines Grabes begrünt sein muss. Allerdings mangele es noch an der Kontrolle. Über persönliche Gespräche würden die Ortsbürgermeister und Räte versuchen, die Bewohner im Flecken für das Thema zu sensibilisieren. „Das ist eine Entwicklung, für die es Zeit braucht“, sagt er. Denn auch die Friedhöfe leiden unter fehlender Kühlung, wenn der Friedhof zunehmend mit Kies bedeckt würde. Da die Kiesflächen nicht gegossen werden müssen, leide außerdem das Bodenleben und das wiederum wirke sich auf die Ruhefrist der Gräber aus, die sich nach der Bodenbeschaffenheit richten. Verlangsamt sich der Umsetzungsprozess, müsste die Ruhefrist verlängert werden. Noltemeyer nimmt die Diskussion insgesamt wohlwollend zur Kenntnis und fände die Unterstützung des Landkreises als oberste Baubehörde wichtig.