Stadt Achim ehrt „Omas gegen Rechts“ für Zivilcourage

ACHIMER EHRENPREIS

+ © Leipold Sie sehen den Ehrenamtspreis als Aufforderung weiterzumachen (von links): Eli Verwijmeren, Alke Buddensiek, Sophia Kemlein, Renate Witzel-Diekmann und Beate Mewis. © Leipold

Achim – In Sachsen ist die AfD laut aktuellen Umfragen stärkste Kraft, Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger steht derzeit wegen eines antisemitischen Flugblatts in der Kritik und in Verden gehen die Montagsspaziergänge weiter.

Den „Omas gegen Rechts“ gehen deshalb die Gründe, Haltung zu zeigen und ihre Stimme zu erheben, nicht aus. „Heute ist es dringender als zuvor“, sagt Renate Witzel-Diekmann, die die Achimer Gruppe 2021 initiiert hatte. „Durch die Zuwächse müssen gerade wir ältere Frauen warnen und Mitstreiterinnen gewinnen. Es sind zu wenige, die für die Demokratie auf die Straße gehen.“

„Was man früher nicht zu denken wagte, sagt und macht man jetzt“, beobachtet sie allzu oft und kann nicht verstehen, wie die menschenfeindlichen Äußerungen befürwortet werden können. „Wenn man sieht, was bei denen auf den Plakaten steht, ist das besorgniserregend“, berichtet sie von den Spaziergängen der Coronaleugner, die die Gruppe zumindest aus Achim habe vertreiben können.

„Das geht zu weit nach rechts“, betont auch Alke Buddensiek, die die Entwicklung seit dem Aufkommen von Pegida 2015 verfolgt. Sie nutzt ihre freie Zeit, um auf die Straße zu gehen und was zu tun. „Wir machen die Erfahrung, dass gerade junge Leute das schätzen, was wir tun, sie machen Bilder mit uns. Wir zeigen, es ist uns nicht egal, was passiert“, sagt Sophia Kemlein. „Wir haben die Zeit, uns politisch zu engagieren – wir nehmen es ihnen nicht ab, aber wir tun es für sie.“

Wenn sie mit ihren Plakaten und Schildern an einem Stand informieren, Mahnwachen halten, Stolpersteine putzen, demonstrieren gehen und mit anderen „Omas gegen Rechts“ bei den AfD-Parteitagen wie kürzlich in Celle Haltung zeigen, dann löst das Gegenreaktionen aus. Denn sie sitzen eben nicht am Herd und stricken Socken, wie das manche gerne hätten. Sie werden beschimpft, bedroht, besonders Männer wollen sie vom Gegenteil ihrer Meinung überzeugen, die AfD kommentiert ihre Aktionen auf Facebook. „Beleidigungen und Bedrohungen sind keine Äußerung der Meinungsfreiheit“, betont Witzel-Diekmann nachdrücklich. Dabei würden sie aber noch in einer Komfortzone leben: „Im Osten werden die ,Omas gegen Rechts‘ sehr stark bedroht.“

„Es ist keine Alternative, die AfD zu wählen, da man damit die Demokratie abwählt“, sagt Witzel-Diekmann. „Man muss genau schauen, wofür eine Partei steht und das Wahlprogramm prüfen.“ Auch sie und ihre Mitstreiterinnen hätten Kritikpunkte an der Regierung, die AfD zu wählen fiele ihnen deshalb aber nicht ein. „Sie inszenieren sich als Partei des kleinen Bürgers, was ihr Wahlprogramm nicht hergibt.“ Stattdessen äußerten sie in drei Sätzen einfache und verkürzte Behauptungen, die aufheizen, hat Beate Mewis in den sozialen Netzwerken beobachtet.

Deshalb findet Buddensiek, dass Politik anders erklärt und besser rübergebracht werden müsse. „Da haben die etablierten Parteien nicht überblickt, was sich da entwickelt“, sagt Witzel-Diekmann.

Um in ihrer Arbeit weiterzukommen, lassen sie sich demnächst von zwei Trainern in Achim zu „Stammtisch-Kämpferinnen“ ausbilden. Es gehe darum, das Argumentieren zu lernen, sich nicht einschüchtern und von despektierlichen Äußerungen herunterziehen zu lassen, erklärt Witzel-Diekmann. „Wir versuchen, die Leute wach zu bekommen, damit sie besser nachdenken“, sagt Eli Verwijmeren, die sich um die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder sorgt.

Inzwischen konnten die hiesigen Omas ein Netzwerk in der Stadt aufbauen. Rund 90 Achimer haben sich in eine Adressenliste eintragen lassen, um über Aktionen informiert zu werden und mitzumachen. Auch in der lokalen Politik haben sie Unterstützer, die Grüne Jugend engagiert sich mit ihnen, sie sind Teil des Netzwerks Unantastbar in Verden. Als Nächstes werden sie in Uphusen am Gedenkstein an das ehemalige Arbeitslager, in das kurz vor Kriegsende im Februar 1945 Jüdinnen untergebracht worden waren, erinnern und über das Lager informieren. „Das Gedenken gehört dazu und muss nach vorne gerichtet sein“, sagt Mewis. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann sich unter omasgegenrechts-achim@web.de bei ihnen melden. Einmal im Monat treffen sie sich im Clüverhaus. „Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, damit es nicht zu einer Regierungsbeteiligung kommt“, betont Kemlein. Sie sehen den Achimer Ehrenamtspreis als Aufforderung weiterzumachen. Denn angesichts der Umfragen findet Witzel-Diekmann: „Es ist nicht mehr fünf vor zwölf.“