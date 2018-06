Kostenlose Kitas belasten den Haushalt

Stadt Achim bleibt auf Nebenkosten sitzen

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Beitragsfreiheit für den Besuch von Kindergärten, die in Niedersachsen ab August greift, stößt nicht überall auf Freude. Denn obwohl das Land einen Teil der Kosten übernimmt, belastet die Gesetzesänderung den Haushalt der Stadt Achim zusätzlich, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Am Donnerstagabend ab 17 Uhr befasst sich der Sozialausschuss im Rathaus mit dem Thema.